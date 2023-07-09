桃園富人區大挪移 最富里前4名全是新增里

一般認為，桃園富人集中在豪宅林立的藝文特區，或是中壢海華特區，但依據財政部110年度綜合所得稅初步統計專冊，桃園市平均所得最高的是位於龍潭區的渴望里，平均綜合所得160.7萬元。

其次為中壢區青溪里、大園區青山里、青峰里，第五名則是龜山區長庚里。

若以中位數所得來看，青埔青塘園所有的青溪里以117萬拿下第一，其次為渴望里110萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，桃園最富前五里，分別位於渴望園區、青埔特區以及長庚商圈。前四名龍潭區渴望里、中壢區清溪里、大園區青山里、青峰里都是近三年新增的里。

她表示，從所得數據顯示，桃園新興區域不只成功引入大量就業人口，以雙北通勤人口，也吸收大量高所得人口進住，幾年時間，已翻轉桃園富人區塊版圖。

平均綜合所得第一名的龍潭區渴望里，位於龍潭渴望園區，本來分屬高原里、三合里，由於園區規劃有高級住宅、高科技工業區、研發辦公大樓、休閒會館及萬坪公園，綠覆率高、生活圈自成一格，經地方爭取，新增成為渴望里，由於其形成來自高科技業，薪資待遇高，因此平均綜合所得高。

二到四名都在青埔地區。青埔橫跨中壢及大園兩區，有高鐵、機場捷運，桃園會展中心，吸引大型企業、購物中心、賣場進駐，日漸增加區域的生活機能，也因為推案量多，買方有多元的新大樓社區可選擇，近幾年人口激增，不少為高薪族群，因此新增的里有三個進入最富里前五名。

龜山區長庚里是桃園市最富里的「常客」，郎美囡表示，長庚里具醫療背景，居民主要為長庚醫院的醫護人員及眷屬，由於醫療體系的薪資收入較高，長庚里常居最富里榜單內並不意外。