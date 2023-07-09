快訊

MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強

桃園富人區大挪移 最富里前4名全是新增里

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
青埔地區房市示意圖。記者游智文／攝影
青埔地區房市示意圖。記者游智文／攝影

一般認為，桃園富人集中在豪宅林立的藝文特區，或是中壢海華特區，但依據財政部110年度綜合所得稅初步統計專冊，桃園市平均所得最高的是位於龍潭區的渴望里，平均綜合所得160.7萬元。

其次為中壢區青溪里、大園區青山里、青峰里，第五名則是龜山區長庚里。

若以中位數所得來看，青埔青塘園所有的青溪里以117萬拿下第一，其次為渴望里110萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，桃園最富前五里，分別位於渴望園區、青埔特區以及長庚商圈。前四名龍潭區渴望里、中壢區清溪里、大園區青山里、青峰里都是近三年新增的里。

她表示，從所得數據顯示，桃園新興區域不只成功引入大量就業人口，以雙北通勤人口，也吸收大量高所得人口進住，幾年時間，已翻轉桃園富人區塊版圖。

平均綜合所得第一名的龍潭區渴望里，位於龍潭渴望園區，本來分屬高原里、三合里，由於園區規劃有高級住宅、高科技工業區、研發辦公大樓、休閒會館及萬坪公園，綠覆率高、生活圈自成一格，經地方爭取，新增成為渴望里，由於其形成來自高科技業，薪資待遇高，因此平均綜合所得高。

二到四名都在青埔地區。青埔橫跨中壢及大園兩區，有高鐵、機場捷運，桃園會展中心，吸引大型企業、購物中心、賣場進駐，日漸增加區域的生活機能，也因為推案量多，買方有多元的新大樓社區可選擇，近幾年人口激增，不少為高薪族群，因此新增的里有三個進入最富里前五名。

龜山區長庚里是桃園市最富里的「常客」，郎美囡表示，長庚里具醫療背景，居民主要為長庚醫院的醫護人員及眷屬，由於醫療體系的薪資收入較高，長庚里常居最富里榜單內並不意外。

郎美囡表示，桃園市最富里各有其特色，值得關注的是新興區域表現強勁，甚至擠下豪宅林立的桃園區，顯見建設及產業在桃園市的帶動作用大，未來航空城有進一步發展，桃園最富里榜單還會出現變化。

資料來源／財政部。
資料來源／財政部。

延伸閱讀

房市買氣弱 六都上半年家戶購屋比齊跌

台積電設廠話題失靈？南二都今年淪為打房重災區

房東哭哭！北市百萬店面交易雪崩、投報也慘

買方不想被套 台南市房地合一稅年減三成

相關新聞

桃園富人區大挪移 最富里前4名全是新增里

一般認為，桃園富人集中在豪宅林立的藝文特區，或是中壢海華特區，但依據財政部110年度綜合所得稅初步統計專冊，桃園市平均所...

市場需求增 航空雙雄強攻貨運商機

華航、長榮航左右開弓，客運市場擴大增班，航空貨運市場持續強化布局。長榮航昨（8）日宣布，以波音777F貨機開闢每周兩班多...

華航招考空服員 4,000人報名

疫後航空業大開缺，華航睽違三年再度招考，短短一周吸引近4,000位報名；長榮航空今年預計招募約200名機師，另已通知先前...

桃機商家延長合約 降權利金

經過近一年密集協商討論，桃園機場公司與機場內在疫情期間配合政府政策致嚴重虧損的23家業者，近日完成延長合約與減收權利金的...

松山機場延約 昇恆昌營運期延九年

繼桃園機場完成延長機場內商家營運年限和減收權利金新約簽署後，松山機場也甫完成管制區內免稅店昇恆昌延約討論，並獲交通部同意...

螺絲業度小月 拚先蹲後跳

全球經濟蕭條，螺絲扣件需求驟減，產業鏈從上游盤元、線材，到終端螺絲成品都受衝擊，關鍵大廠中鋼、春雨、聚亨、朝友等持盈保泰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦