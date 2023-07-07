立康生醫上半年營收3.31億元 創歷史同期新高

立康生醫（6242）今（7）日公告6月合併營收為5,184萬元，較去年同期減少36.89%；累計今年上半年合併營收為3.31億元、年增9.26%，續寫歷史同期新高紀錄。

立康表示，6月合併營收5,184萬元，主要來自於保健產品營收貢獻穩定，惟去年6月因台灣新冠疫情確診人數增加，帶動「臺灣清冠一號」等相關抗疫產品熱賣推升合併單月營收創歷史新高，也因基期較高、以致今年6月較去年同期下滑。然因今年營收組合改變，高毛利的客戶回購業務占比成長，有助於毛利率拉升，預期獲利表現仍值得期待。

立康目前在台南、苗栗分別擁有「中草藥產業文化館」與「健康養生觀光工廠」，內有專業解說團隊，核心成員包括中醫師、藥師及營養師等，能提供即時且專業的健康諮詢，深受顧客認同，民眾購買後售後服務團隊也會持續透過電話客服關懷，從傳統被動的銷售手法進入精準化主動的個人銷售模式，並進一步運用大數據蒐集、分析及管理顧客的購買資料，進而預測未來消費者的購物行為，未來也將積極擴展網路購物平台，建置購物網路銷售模式，進而累積品牌地位及增加品牌價值。

立康明星保健產品如益菌多、納豆丹參膠囊、葉黃素複方膠囊、龜鹿二仙膠等，每月銷售數量皆穩定增長，公司也未來也將持續以民眾健康需求來開發產品，如調節血脂、血糖，改善腸胃功能、抗疲勞、增加免疫功能、保護關節等，期許能維持商品的豐富性與多樣性，為顧客挹注更多元的保健食品選擇。