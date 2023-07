「聯邦藝術25」特展今開幕 即起至7月16日國父紀念館登場

聯邦文教基金會慶祝成立25週年,自即日起至7月16日,在國父紀念館舉辦「聯邦藝術25.看見 新的未來 The sky is the limit.」特展,共展出82件「聯邦美術獎」的歷屆首獎創作。今(6)下午舉行特展開幕儀式,文化部部長史哲與聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯共同揭幕。

此外,為了更加深耕藝術領域並強化推展能量,基金會現場也宣布將邀集歷屆首獎得主成立「聯邦藝術協會」來策畫辦理更多藝文活動,以期讓台灣美術更加發光發亮。

聯邦文教基金會於1998年成立,25來不間斷舉辦的「聯邦美術獎」已是台灣畫壇每年的重要盛會;其中,「聯邦美術新人獎」及「聯邦美術印象大獎」,以高額獎金鼓勵台灣本土藝術創作者勇於創作,多年來有逾千名本土創作者爭相展現實力。

聯邦文教基金會表示,「看見新的未來」是今年特展的主題,集結了歷屆比賽脫穎而出的首獎得主作品及其最新創作、共計82件,期待能帶動藝術交流,並鼓勵本土藝術家持續盡情揮灑創意,展現創作無限可能的活力及能量。

今日下午舉行特展開幕式,文化部部長史哲、聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、國父紀念館館長王蘭生、林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、聯邦美術獎總召集人許坤成及20多位歷屆「聯邦美術獎」首獎得主等多位重量級貴賓齊聚同慶。

文化部長史哲致詞表示,每5年的聯邦美術大展,在歷經3年的疫情後,今年更是帶來最好的藝術饗宴。聯邦文教基金會從連續25年辦理「美術新人獎」鼓勵年輕人投入藝術創作,到加入增設無年齡限制的「美術印象大獎」擴大參與範圍,後續更設立「臺灣美術貢獻獎」。

持續藉由獎項辦理,同時加入文化平權並向下扎根的全國巡迴展、輔以媒體報導的聲量,三位一體的工作,未來更將以協會永續執行,「可以說是做得比政府更多」。文化部期待也將與聯邦銀行及文教基金會、自由時報等持續為本土文化的發揚及扎根,「建立國民的文化意識、文化的國民意識」而努力。

此外,為了鼓勵更多創作者投入油畫藝術,並挖掘新生代藝術家,「聯邦美術新人獎」自本(26)屆起提高獎金額度,首獎獎金60萬元、優選獎金20萬元、入選獎金10萬元,而「聯邦美術徵圖比賽」總獎金更高達240萬元,即日起至今年9月30日止受理收件,創作題材不拘。