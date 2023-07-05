「APP移動應用創新賽」揭曉 健康運動、醫藥類APP獲青睞

由STUDIO A校園門市Straight A，與逢甲大學Apple區域教育培訓中心共同舉辦的2023第七屆「APP移動應用創新賽」，台灣總決賽結果揭曉，前三名包括國立台北教育大學、逢甲大學的隊伍，將代表台灣參加大中華區總決賽。

2023 APP移動創新賽於今年3月開跑，此次共吸引來自全台72所大專院校、373組隊伍報名參加，作品涵蓋旅遊交通、健康醫療、教育發展、能源環保、影像辨識、社會服務、寵物健康等領域，更特別邀請K12學校隊伍參加展演並觀摩大專院校作品。

今年總決賽因疫情解封，回歸線下實體競賽進行，參賽隊伍自行設計的軟體進行現場展演，及接受評審面對面直接提問。最後由台北教育大學數位科技設計學系團隊，利用APP設定運動目標，結合AR精準偵測、數據化追蹤，推薦個人化訓練課程的作品《Ease 小意思》，獲得評審團評為最具創新獎。

一等獎為逢甲大學資訊工程學系團隊，以針對路跑愛好者：打造在訓練比賽中提供節奏輔助與心律變化、科學補水提醒，並依照運動進行數據分析回饋的作品《AquaPulse－水脈》。

二等獎為逢甲大學通訊工程／資訊電機學系團隊，設計應用先進的機器學習影像識別技術，作為嬰兒黃疸辨識檢測，僅需拍攝尿布即可藉由影像分析檢測，並監控寶寶健康狀況的作品《健康寶寶》，以上三個隊伍將獲選前往參加大中華區總決賽。

另外，三等獎共5組，分別為文化大學資訊傳播學系團隊設計，結合眾多功能增進登山安全的作品《Bee Hiking 》；逢甲大學資訊工程學系團隊設計，可以監測甜食攝取數據的作品《Healtheat 》；台北教育大學數位科技設計學系團隊設計，利用彩虹飲食法與遊戲變化，讓使用者可以清楚掌握飲食狀況的作品《食色 RAINBOWL 》。

以及台中教育大學特殊教育學系團隊設計，創新科技的語言溝通板，提高口說語言障礙者的溝通效率作品《Communicate and Connect ( C&C ) 》；台北教育大學數學暨資訊教育／社會與區域發展學系團隊設計，視障者外出旅遊社交App擴大生活圈提升出門意願度作品《安心踏出企》。

台灣總決賽評審長、中興保（9917）全整合開發部副總經理王志強於頒獎時，恭喜前三名優秀台灣隊伍將於9月份代表台灣參加大中華區「2023年APP移動應用創新賽」總決賽。

另外，他也提到，在評審作品過程中，特別觀察到參賽者對於使用族群的選定不再是大眾優先，而是改以照顧特定需求族群的創新應用，並針對跨域發展應用去構思，在這個轉變上非常值得肯定。

多數參賽隊伍在展演評選過程美中不足之處，為缺乏說故事的技巧，不容易獲得評審的青睞，在未來出社會也容易錯失許多的提案機會，參賽者只要注意補強，就容易獲得更多機會。

邁入第七屆的「APP移動應用創新賽」，是由Straight A與逢甲大學的Apple區域教育培訓中心所共同主辦。

逢甲大學校長王葳表示，恭喜進入決賽的各校隊伍，尤其看到各隊伍都能夠結合專業，讓今年的投稿作品主題非常多元豐富，希望各隊都能夠用心聆聽評審的意見。

Straight A晶盛科技副總經理傅志芳則提到，過去三年裡，即使在新冠疫情的影響下，公司通過視訊連線的方式，仍成功幫助台灣隊伍完成參賽，讓台灣的學子們有機會與國際接軌。

Straight A晶盛科技致力於推廣程式教育，深知科學教育的重要性，不僅需要持續不斷地進行，還需要在基礎教育中扎根。

今年台灣總決賽中，也特別邀請了K12學校的6支團隊，包括台中、嘉義和高雄地區，他們展示國中小學在程式教育上的成果。

2023 APP移動創新賽從開賽至今，除了各競賽隊伍努力奮鬥外，也特別感謝中保無限家、敦煌書局集團、星享道酒店集團、屋馬餐飲集團、麻葉餐飲集團(飛花落院)等企業，對於參賽隊伍的全力支持。