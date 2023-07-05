亞灣區超級地標「國城定潮」 高空lounge bar市場驚艷

高雄亞灣區豪宅「國城定潮」設置高空lounge bar令市場驚艷，並邀請世界第一的日籍調酒師「金子道人」現場獻技，時尚派對讓豪宅加分，引起房地產界注目。

國城建設董事長特助洪士庭表示，「定潮」內部空間皆以住戶使用為出發點，強調高端生活感與實用性，所有的設施器材更是比照專業級場域來規劃，獲得不少相關專業人士肯定，並計畫日後可以在每一個公設舉辦活動，邀請各領域的世界名家與大師前來感受定潮的魅力。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，酒吧設計概念有別於其他公設，整體空間呈現濃厚的紳士品味與陽剛氣質，概念發想來自中世紀的歐洲貴族馬術文化，而馬術是一種充滿藝術魅力的競技活動，因此在空間上以大量「馬」、「皮革」等元素作為主軸，不僅在燈光、酒櫃、吧台到藝術裝飾流露高級質感，在使用器材上也都是由專業調酒師設計，「此次邀請金子道人合作，他一看到現場就二話不說的馬上答應」。

定潮不僅在此次活動邀請到世界第一調酒師合作，先前也請到業界知名的CN Flower主理人凌宗湧舉辦美學講座，並為1、2樓的公共空間，量身打造CN風格花藝；今年3月更邀請到操刀定潮景觀設計的日本禪庭大師「枡野俊明」，親自前來與住戶及貴賓們分享其哲思與設計理念，足見國城建設不只在硬體設施極力開拓高雄豪宅國際觀，也賦予定潮無價的藝術人文內涵。