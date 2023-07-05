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亞灣區超級地標「國城定潮」 高空lounge bar市場驚艷

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
國城總裁洪平森說，「定潮」已成高雄亞灣區超級地標。國城提供
國城總裁洪平森說，「定潮」已成高雄亞灣區超級地標。國城提供

高雄亞灣區豪宅「國城定潮」設置高空lounge bar令市場驚艷，並邀請世界第一的日籍調酒師「金子道人」現場獻技，時尚派對讓豪宅加分，引起房地產界注目。

國城建設董事長特助洪士庭表示，「定潮」內部空間皆以住戶使用為出發點，強調高端生活感與實用性，所有的設施器材更是比照專業級場域來規劃，獲得不少相關專業人士肯定，並計畫日後可以在每一個公設舉辦活動，邀請各領域的世界名家與大師前來感受定潮的魅力。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，酒吧設計概念有別於其他公設，整體空間呈現濃厚的紳士品味與陽剛氣質，概念發想來自中世紀的歐洲貴族馬術文化，而馬術是一種充滿藝術魅力的競技活動，因此在空間上以大量「馬」、「皮革」等元素作為主軸，不僅在燈光、酒櫃、吧台到藝術裝飾流露高級質感，在使用器材上也都是由專業調酒師設計，「此次邀請金子道人合作，他一看到現場就二話不說的馬上答應」。

定潮不僅在此次活動邀請到世界第一調酒師合作，先前也請到業界知名的CN Flower主理人凌宗湧舉辦美學講座，並為1、2樓的公共空間，量身打造CN風格花藝；今年3月更邀請到操刀定潮景觀設計的日本禪庭大師「枡野俊明」，親自前來與住戶及貴賓們分享其哲思與設計理念，足見國城建設不只在硬體設施極力開拓高雄豪宅國際觀，也賦予定潮無價的藝術人文內涵。

國城總裁洪平森說，「定潮」從選地至完工耗時超過12年，地上41樓超高層建築不論是建築外觀、空間設計及景觀庭園，皆由國際知名團隊聯手打造，包括新加坡豪宅推手SCDA操刀建築設計、Aman集團御用設計師JAYA規劃頂級公設、日本禪庭大師枡野俊明景觀設計、澳洲TFB執手燈光設計、日商大林組全案營建管理技術服務，經歷多次細節調整，全案今年正式完工，成為亞灣區超級地標。

「國城定潮」高空lounge bar市場驚艷，房地產界注目。國城提供
「國城定潮」高空lounge bar市場驚艷，房地產界注目。國城提供
國城副總洪嘉聰(左)邀請世界第一的日籍調酒師「金子道人」為高空lounge bar加分。國城提供
國城副總洪嘉聰(左)邀請世界第一的日籍調酒師「金子道人」為高空lounge bar加分。國城提供

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