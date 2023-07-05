上半年土地交易腰斬 戴德梁行：量跌趨勢恐延續至明年

戴德梁行今（5）日發布第2季土地市場報告，交易量223億元，年減32.6％，累計上半年交易量386億元，年減55.2％，為2016年房地合一稅實施以來之最低量。

戴德梁行指出，今年土地市場的低量與2016年之時空背景不同，2016年適逢政黨輪替、房地合一稅實施、公告地價大幅調漲等重大變革，開發商在2016年處於政經情勢與政策效應不明之觀望期，而創下2009年金融海嘯過後之年度交易量首度低於1000億元之情形，但隨即在2017年即強力反彈。

但今年上半年的土地交易量大跌，反映的是建商土地存量充足、國際原物料及人工成本上漲、央行升息及選擇性信用管制，以及平均地權條例修法對於房地短期內移轉的限制，而建商對於以上因素之影響了然於胸，一言以蔽之就是「住商類土地需求大減」。

戴德梁行分析，土地市場在2010至2018年間之年度交易均量約1500億元，2019至2022年之累計交易量則超過新台幣1兆元，土地存貨已足夠支應建商至少6年之開發量，預售屋之定價權則仍握在建商手中，在工料雙漲及房屋移轉限制籠罩下，預售房價、購屋需求與開發成本若無交集，減緩推案即是建商最佳因應策略。

展望未來，戴德梁行預估，儘管工料雙漲趨勢緩和，但成本回跌之可能性不大，建商的開發成本既定，只能等購屋人逐漸接受成本結構為基礎的房價，土地推案興建才會啟動。另外，土地低量交易趨勢恐將延續至明年，這段期間建商對於土地供給仍不會拒絕，但只會選擇優質土地投資，且無追價力道。