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長榮酒店邀您一同關懷偏鄉教育 第二屆公益攝影展暖心登場

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
運用影子的呈現捕捉畫面中人物的不全然展出！民眾可至鄰近的長榮酒店，一同欣賞孩子們用童眼看世界的創意。長榮酒店提供
運用影子的呈現捕捉畫面中人物的不全然展出！民眾可至鄰近的長榮酒店，一同欣賞孩子們用童眼看世界的創意。長榮酒店提供

炎炎夏日何處去？長榮酒店誠摯邀請您於7月10日至9月30日，蒞臨長榮桂冠酒店(基隆/台北/台中)、長榮鳳凰酒店(礁溪)、長榮文苑酒店(嘉義)以及台糖長榮酒店(台南)等六家酒店，欣賞第二屆「肚臍眼的世界」公益攝影展，從偏鄉部落國小學童純真與多元的視角，一同領略跨越城鄉差距與族群年齡的共融之美。

2022年7～12月，長榮酒店首度和財團法人張榮發基金會共同舉辦第一屆「肚臍眼的世界」公益攝影展，南投縣仁愛鄉親愛國小與萬大分校學童利用即可拍相機捕捉分享關於他們家鄉、生活與學習的點滴瞬間。於全台6家長榮酒店巡迴展出，25幅跳脫框架、真切自然的攝影作品，在展出期間，獲得了諸多鼓勵與迴響。

今年，長榮酒店再度攜手財團法人張榮發基金會，並特別邀請台灣兒童攝影教育推行會共襄盛舉，戮力成就第二屆「肚臍眼的世界」公益攝影展，以加深加廣攜手做公益的行動力與影響力，並希望藉此引進更多社會資源與吸引更多民眾參與志願服務，共同為偏鄉教育盡一份心力。

有別於去年的巡展，今年展出15幅攝影作品同步在全台六家長榮酒店登場。係由南投縣仁愛鄉都達、德鹿谷、法治、萬豐國小及信義鄉豐丘等五所偏鄉部落的國小學童，在台灣兒童攝影教育推行會老師們的專業指導下，運用數位相機，以視覺畫面取代語言文字，透過鏡頭捕捉每個想法的瞬間，傳遞難以言喻的情感，每一幅作品都充滿了獨特與童真的豐富魅力，令人印象深刻。多年來，台灣兒童攝影教育推行會走入偏鄉部落，舉辦國小攝影研習營，除了訓練攝影構圖，更重要的是運用鏡頭對周遭的人、事、物，進行更加敏銳的觀察，將無形的思維與情緒轉化為一幅幅充滿生命力的具象作品。

除了透過舉辦「肚臍眼的世界」公益攝影展培養偏鄉部落學童的自我認同與自信，長榮酒店亦規劃於今年9月，邀請這15位參展的小小攝影家及師長們至長榮桂冠酒店(台中)進行國際旅宿業的一日體驗課程，豐富孩童們的學習型態。

「生活沒有標準答案，就像孩子的成就也不是以分數為基石。」長榮酒店誠摯邀請您，在仲夏之日，大手牽小手，一同前往基隆、台北、台中、礁溪、嘉義與台南酒店，免費駐足欣賞第二屆「肚臍眼的世界」公益攝影之美，一同為偏鄉學童的攝影作品喝采。

有趣的視角創造無限的想像空間，長榮酒店邀請您一起來觀賞第二屆「肚臍眼的世界」公益攝影展，「聆聽」孩童的心聲。長榮酒店提供
有趣的視角創造無限的想像空間，長榮酒店邀請您一起來觀賞第二屆「肚臍眼的世界」公益攝影展，「聆聽」孩童的心聲。長榮酒店提供

長榮 偏鄉教育

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