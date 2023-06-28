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原物料價格高衝擊獲利　統一：已經熬過來了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一超董事長羅智先。報系資料照片
統一超董事長羅智先。報系資料照片

原物料高漲造成獲利壓力，外界極為關心作為食品、流通龍頭的統一是否會漲價，統一董事長羅智先表示，除了漲價，還有很多管理技巧可以解決問題，這段時間剛好是訓練的好時機，希望同仁從營運或是作業流程、細節，看看是否有優化空間降低成本壓力，「統一有很多年輕幹部，讀了那麼多書只學到漲價這一招嗎？」

羅智先表示，現在原物料價格高檔，漲價當然是合情合理，也是最簡單的方法，但是接下來一定會遇到更艱困的環境，因此就要想辦法自我提升，否則未來怎麼辦？他也說，近兩三年雖然獲利受影響，但是股東都能理解統一的作法，過程的確很辛苦，但也是熬過來了，已經看到改善的跡象。

大陸經濟復甦速度慢，對於統一中控的營運，羅智先認為，統一中控在大陸太渺小，「渺小到弱說大環境會有影響就太誇大」，因此挑戰在於自己不要犯錯誤，若是犯錯就要付很大代價，這跟競爭者不見得有太大關係。

羅智先表示，訂下5年內統一中控營收翻倍達到人民幣500億元規模，這只要每年營收有8~12%的成長幅度即可，但重要的就是中間不能摔跤，否則就要花更長時間修補。

統一去年營收突破5000億元創歷史新高，對於何時會達到6000億元大關，羅智先則認為6000億元意義不大，更是理所當然，主要就是併購量販龍頭家樂福後，營收一合併，很容易就達到6000億元。

羅智先表示，家樂福因為要出售，加上政府審核交易案等，這一兩年業務會處在停頓階段，在交割後要如何發揮綜效，營收突破7000億元才是要努力的方向，但是詳細的時間表就先放在心裡。

但家樂福一旦完成交割，會否有人事異動，羅智先也說，家樂福能成為量販龍頭，一定有其道理與文化，因此會盡量保持穩定，總經理不會更換，也會尊重留下來得資產。

羅智先 營收 家樂福

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