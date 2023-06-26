大江新產品日本發明獎奪三金 今年營運樂觀看待

大江生醫（8436）在日本東京發明獎奪下三面金獎獎牌，參展的項目分別為印地安娜娜（鳳梨）萃取、燃脂益生菌TCI757以及白皙果萃取；其中白皙果萃取還額外獲得特別獎獎項。大江生醫董事長林詠翔表示，進入疫後時代，發現全球對於保健品的需求皆有顯著增長，目前積極開發新產品，對今年營運表現樂觀看待。

大江指出，長期以來持續投入研發，旨在替全球客戶打造高效能產品，專注於 CDMO 的商業模式，透過獨特的產品設計、先進的科學驗證和人體臨床試驗，確保消費者能夠從公司所設計和製造的產品中獲益。因此，大江生醫提供各國客戶從設計到製造零時差的一站式服務，在近期上海美容博覽會、上海亞洲天然及營養保健品展會中備受矚目。

針對此次獲獎產品，大江表示，透過獨家的萃取技術，提取白皙果中的礦物元素與多酚、多醣類化合物，經高效的濃縮製程，將精華完整保留於白皙果萃取中，經細胞實驗證實可以提升肌膚對環境傷害的保護力，改善暗沉及淨白肌膚，使肌膚煥彩亮妍。

燃脂益生菌TCI757於細胞實驗數據顯示，能顯著促進新陳代謝以及提升身體強健，適合運動健身以及訴求窈窕人群使用，能為客戶打造維持優美窈窕的保健產品。印地安娜娜萃取則為 TCI 嚴選台灣南投的土鳳梨特殊部位進行萃取，經分析，印第安娜娜萃取物能顯著幫助調理及賦活肌膚，由內而外達到亮妍與恢復青春的功效。

大江生醫5月營收為6.63億元，月增8.28%、年增5.24%；累計前五月營收為31.49億元，年增10.16%。