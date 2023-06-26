快訊

突襲？北農改選農委會董事全缺席 董、總座今難產30日再開會

叛國英雄再見？瓦格納兵變收場後的俄國民心思變

Me too風吹進音樂界！國立大學「大佬」級教授被爆性騷 要男學生陪睡還拍裸照

台南年輕人依舊愛透天？ 信義房屋：長輩是關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋台南民生店長張榮表示，透天產品仍具有一定吸引力，只是因為價格日漸上揚加上市場供給量減少，電梯大樓未來還是主流。（圖:信義房屋提供）
信義房屋台南民生店長張榮表示，透天產品仍具有一定吸引力，只是因為價格日漸上揚加上市場供給量減少，電梯大樓未來還是主流。（圖:信義房屋提供）

網友在PTT八卦版撰文詢問年輕人是否寧願捨透天住大樓引起眾家討論，回文者多認同大樓較為現代居住習慣。從聯徵中心2022年第4季房貸件數來觀察六都電梯大樓與透天厝購買情形，雙北、桃園、台中、高雄透天厝佔比最高為2成多，的確有極高佔比選擇購買電梯大樓產品，僅台南大樓、透天厝佔比相差無幾，均為4成多，顯示台南購屋者傾向購買大樓者雖日益增加，但選擇購買透天厝的民眾亦不在少數，台南購買透天厝的民眾中，更有超過一半年齡在40歲以下。在地房仲第一線觀察表示，近年台南年輕人確實偏好大樓居多，會選購透天厝多是受到資助買房的長輩影響。

原PO在文章中描述，友人家中要準備四層樓透天給年輕人住，但卻遭年輕一輩拒絕，寧可搬出去住大樓，以此詢問是否現在年輕人傾向住大樓不愛透天？引起大批網友回饋，紛紛表示因透天打掃不易，而且要爬樓梯上下樓；反觀大樓還有管理，不論收包裹或是倒垃圾都比較方便。

信義房屋表示，現代人因為生活忙碌，電梯大樓因具備管理服務與豐富公設，加上設計新穎，在居住品質上較具優勢，所以成為市場上最好賣也最主流的產品；自聯徵中心房貸資料亦可窺見，去年第4季六都房貸族購買透天厝佔比最高的前三名依序為台南、高雄與台中，但中高二地各產品比例上仍以電梯大樓為主，約占6~7成，透天厝僅占1~2成，購買透天厝年齡層落於40歲以下皆不到5成；反觀台南，雖電梯大樓購買人數增加，但透天厝仍是不少年輕族群最後購買的產品。

信義房屋台南民生店長張榮協理表示，過往台南的庫存物件以透天厝居多，電梯大樓量非常少，加上在地偏好，確實透天的銷量非常高；但近年因為土地與建築成本增加，電梯大樓的量越來越多，年輕人購屋確實也著重新穎、便利而傾向大樓為主。至於選擇透天的族群，在一線的觀察反而多是因為受到長輩的影響，以最多族群選擇的價格帶1,500~2,000萬左右產品，自備款至少需要300~600萬，多數年輕人需要長輩的支持才有辦法出手，在服務過程中因為長輩而改買透天產品的屢見不鮮。

至於聯徵的數據，張榮認為，除了長輩的因素，透天產品在台南確實還是有一定的吸引力，只是因為價格日漸上揚加上市場供給量減少，電梯大樓未來還是主流。對透天有喜好的族群若希望物件不要太偏遠，可以往安南區史博館重劃區一帶或是永康靠近新化一帶，仍可尋找到總價大約在2,000萬左右屋齡新的透天產品；若不在意屋齡，在永康等地區也都還有機會可以找尋到800~900萬之間的中古透天產品。

房貸

延伸閱讀

台師大博士生研究101大樓 人流導致振動幅度大

信義房屋PropTech發展有成 AI智能配案獲創新商務獎2大獎

高薪高福利！臺灣高薪100指數成分股 台積電、玉山金、信義房屋入列

竹北氣爆縣府勘查受災社區 初判大樓結構無影響

相關新聞

「星宇航空K董」張國煒上節目金句頻發 大喊：我的人生過得很辛苦

日前YouTube節目「木曜4超玩」邀請星宇航空（2646）董事長「K董」張國煒上節目大談創辦星宇航空的心路歷程及營運理...

自住客下半年可抄底？專家：堅守心中底價 參考實價登錄打95折砍起

2022年台灣房價見頂，台中北屯區躍居全台交易熱區冠軍，但自2023年開始房市急凍，今年下半年，被視為是打炒房政策的「平均地權條例」將於7月1日正式上路，台灣房價是否可能下探？

今年已有7317位寶寶出生！ 年輕人最愛落腳這裡生小孩

少子化浪潮下，家庭人口數越來越少，但根據內政部最新資料顯示，今年五月桃園折合年出生率達千分之8.03，為六都之首，若和六...

買新屋還是中古？ 一表懂七都價格落差有多大

很多人在買房子的時候都希望可以住進新屋，但是新案房價飆漲，預算有限的購屋民眾只好退而求其次，選擇價格相對平實的中古屋，新...

獨家／桃園航勤董座將換人 桃機公司前總經理林祥生呼聲高

負責桃園國際機場地勤作業的桃園航勤公司近期董座將有異動。據了解，桃園機場公司前總經理林祥生呼聲極高，有望接掌董座一職，該...

松下擬向馬自達供應4680鋰電池 擺脫對特斯拉依賴

根據日經中文網報導，松下控股旗下的松下能源與馬自達共同宣佈，已就供應電動汽車電池啓動磋商。馬自達計劃為2025年之後上市的電動汽車配備松下的鋰電池…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦