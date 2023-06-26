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「ENCOUNTER 2023圓山國宴酒」 圓山大飯店明起開放三天限時預購3千瓶

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
ENCOUNTER2023國宴酒。圓山大飯店提供
ENCOUNTER2023國宴酒。圓山大飯店提供

自2020年起，圓山大飯店連年推出一開賣即秒殺的限量國宴酒款，今年推出限量3,000瓶的「ENCOUNTER 2023圓山國宴酒」。

近年來，圓山致力於活化文化資產，自2019年起陸續開放東西密道後，作為東密道延伸空間的「覓到酒吧」於2022年底正式開幕，與東密道互為新舊相鄰的兩處空間，象徵圓山的此刻與當時。為慶祝酒吧的開幕，與期待國內外文化愛好者造訪此文化場域，今年為國宴所準備的酒品特別命名為「ENCOUNTER」，即邂逅之意，寓意人和事物在歷史時空偶遇之欣喜。其酒標以浮雕方式展現，襯托元首宴客用酒的非凡品質；而酒體則採用了屢獲世界品飲金牌的Omar威士忌。

「ENCOUNTER 2023圓山國宴酒」選用「波本桶」、「泥煤麥芽原酒」、「柳丁酒桶」和「豐收NO.3」等原酒進行勾兌，同時首次加入了「荔枝酒桶」和「新橡木桶」原酒，以增強本土水果的多層次獨特果香，該酒初次聞香時散發著薄荷和青草的氣息，中層展現柑橘、芒果等香甜水果的氣味，結合極濃郁的花香和爆炸性的果香，隨即慢慢浮現木質的沉香，帶有明顯高年份波本桶的調性。品飲口感甜潤順滑，入喉香氣清新優雅，尾韻最後出現煙燻味，淡淡的果香爆發後才逐漸浮現，使其成為一款具有年份風味的美酒。

限量3,000瓶的「ENCOUNTER 2023圓山國宴酒」OMAR單一麥芽威士忌，將優先保留給圓山聯誼會的會員、飯店的貴賓，與橡木桶中秋節專案禮盒使用以外，將於2023年6月27日至6月29日期間，早上十點至下午五點開放外界三天限時預購，電話洽詢登記，每瓶售價3,800元。登記額滿即停止受理。購買酒品時需出示身份證明，認購額滿為止。每位限登記預購兩瓶，售完為止。

現場取貨時應出示合法證件方得付款取貨。請已受理登記人士在2023年6月29日(四)至7月3日(一)共五日，每天上午九點至下午五點半止，親至本飯店商品銷售部(1F)付款取貨；已受理登記人士未能於期限內取貨將視同棄權。相關洽詢登記辦法等，請隨時關注飯店公告之最新消息。 相關詳情請洽:02-2886-1818 轉1285、1286相關洽詢登記辦法請參閱圓山大飯店官方網站: https://reurl.cc/VLzOYy

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

ENCOUNTER2023國宴酒。圓山大飯店提供
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