momo 618單日業績飆平日業績4倍 「這3類」賣最好

富邦媒（8454）今（19）日表示，今年《618年中大促》購物狂潮更勝以往，全日站上湧入超過850萬人次，相當於全台三分之一的人都響應momo 618購物節，推升6月18日單日業績再創新高，為平日業績四倍，其中「流行」、「家電」及「3C」買氣皆較平日成長超過三成。另，解封出遊潮正盛，休閒旅遊、流行服飾╱鞋款、美妝保養晉升3大熱購品類。

年中購物狂潮持續延燒，momo購物網6月19日至6月21日祭出618好評返場活動，天天加碼1,000名「全站滿6,000送300」激殺回饋，還有「mo幣滿滿」活動來助陣，6月30日前累積購買次數滿4次以上，且累積消費滿10,000元，即可登記享1% mo幣回饋。

momo分享，在解封出遊潮帶動下，推升今年618檔期休閒旅遊商品買氣噴發，近一週行李箱年增狂飆700%、狂銷破兩萬件；而流行服飾╱鞋款、美妝保養品也是熱賣品類。momo也推出多項時下話題夯品祭出限時優惠，如「CROWN 28吋胖胖行李箱」、「new balance 373復古運動鞋」、「FitFlop 夏日經典涼鞋」、「Roots Logo短袖T恤」等。而美妝控必囤的「雅詩蘭黛小棕瓶」也祭出買75ml送50ml、「SK-II青春寵愛組」買青春露230ml送120ml、「佳麗寶ALLIE防曬乳超值組」正貨買2送1超殺回饋寵粉。