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台北市含金量最高路段曝 單坪衝破210萬
永慶房產集團統計實價資料，近一年台北市成交單價最貴路段為中山區植福路，成交12件，平均單價達211萬元，含金量最高。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，植福路位於大直重劃區內，周邊豪宅、高級飯店、大型商辦林立，生活及商業機能發達。除了交通便捷，加上高比例的公園綠地，離塵不離城的優良居住環境備受高端消費族群的青睞。
觀察植福路的12件交易中，皆來自「西華富邦」社區，是大直的指標豪宅之一，平均總價高達3億元以上，豪宅的加持也推升了此路段的房價。
二、三名分別為平均單價171萬元的市民大道四段，以及151萬元的建國南路二段。
陳金萍表示，兩路段皆為台北市重要的交通幹道，而市民大道四段位在大安區及松山區的交界，北有南京復興、小巨蛋商圈，南有東區商圈，百貨、商場及商辦雲集，各項生活及商業機能優越，是北市的精華地段。
此路段近一年交易有七成為近幾年完工的松山區高人氣豪宅「潤泰敦峰」。
建國南路二段在大安區內，與捷運淡水信義線交會，左側緊鄰大安森林公園，周邊生活機能成熟，且充滿濃厚的藝文氣息，加上優質的政經、文教環境，吸引自住客及長期投資置產族群前來購屋，兩條皆為排名中破億的路段。
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