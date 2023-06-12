快訊

脫序女山友登頂玉山 爬上登山口石碑罰不了...網看傻：摔了又要國賠？

義媒：義大利前總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲

陳綺貞女神人設翻車？ 舊愛近千字控霸凌惡行：領教到過河拆橋

建設題材成購屋強心針！台中市前四月預售交易熱區出爐

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全台最大百貨商場「高鐵娛樂購物城」力拚今年動工、2026年開幕。記者宋健生/攝影
全台最大百貨商場「高鐵娛樂購物城」力拚今年動工、2026年開幕。記者宋健生/攝影

新版《平均地權條例》7月上路，預售市場已反映新法效應下的購屋心態。觀察台中市今年前四月預售住宅大樓交易熱區，分別由北屯、西屯及烏日拿下前三名，在預售屋禁售令逼近的情況下，購屋客勇於進場的交易熱區突顯出中長期未來性看好，可作為長抱型置產的篩選指標。

統計台中市今年前四月的預售住宅大樓交易熱區，分別由北屯、西屯、烏日拿下前三名，細看此三區預售新案交易分布地點，特別集中在14期重劃區、七期、水湳、高鐵特區，這些熱區正好也是政府公共建設與民間投資相對集中區域，有如為購屋信心注入強心針，等待建設兌現。

根據內政部實價登錄資料，今年前四月北屯區14期有登錄交易的預售案達13案、貢獻215筆交易，占北屯區總交易量50%，單一個案登錄筆數最多為「國泰美禾」共83筆，每坪均價約58萬元。北屯14期重大建設有漢神洲際購物中心、台中巨蛋園區等。

而西屯區七期新市政中心周邊，包括大陸「豐蒔」、「VVS1」、「台灣隱賦」等8案共交易292筆，占西屯區總交易量65%。水湳周邊新案「雍悦一方」、「親家中央公園」、「泰御天鑄2」、「TWIN PARK」等6案交易99筆，最高單價紀錄維持者「豐邑PARK ONE」，每坪95萬元成為水湳的房價行情指標。

此外，衝出黑馬的烏日區，是三區之中與去年同期比，唯一呈現量增局面的區域，今年前四月共登錄了325筆。

其中，位在高鐵特區的「大華縱橫」一案就包辦了烏日區33%的交易量，登錄108筆交易，最高單價來到46.3萬元。受到高鐵特區高價擠壓，近成功嶺的新案巨鼎「Tower花園」也有106筆交易。

全台最大百貨商場「高鐵娛樂購物城」日前公布最新時程，力拚今年動工、2026年開幕。根據市府公開說明指出，台中高鐵特區的三鐵交通優勢與烏日計畫區的重大建設資源，結合高鐵娛樂購物城A級商辦環境，有望成為產業新聚落，吸引跨國投資的企業總部與研究運籌中心。

在地業者也觀察到，高鐵特區的購屋族群中，來自跨縣市區域的買家為數不少；區內新成屋如「夢幻誠」加價出售的案例時有所聞，大量賣壓並未湧現，加上後期的達麗建設高鐵新案即將登場，前拉後推買氣暢旺。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，《平均地權條例》修法預告上路從去年下半年開始就已風聲鶴唳，市場普遍認為，抑制炒房效應已收到成效。

即使因不溯及既往而有「趕末班車」的說法出現，理性購屋者仍會以中、長期房市發展為著眼點。其中具有建設藍圖未來性的區域，成為進可攻、退可守的長抱型購屋標的，亦符合政府打短期炒作的美意。

台中市2023年前四月預售住宅大樓交易前三大熱區一覽。資料來源：內政部實價登錄網
台中市2023年前四月預售住宅大樓交易前三大熱區一覽。資料來源：內政部實價登錄網

高鐵

延伸閱讀

北屯捷運特區無聯外道路 中市議員：搭公車得走1公里遠

官員稱「在嘉義應該都買得起房」網炸鍋 房仲曝真相

萬物皆漲 大家都買得起嘉義房？ 兩數據打臉

購屋面積逐年縮小 信義房屋：7年全國購屋坪數少3坪

相關新聞

滿18歲學生可申請租金補貼 淡大人數與投報率都居冠

內政部的租金補貼專案將於7月3日再次開辦，這次的重點是年滿18歲即可申請，換言之學生在外租屋可自行申請補助，第三級補貼上...

寶家首度揮軍雙北 與寶雅複合首家店舖開在新北永和

寶雅（5904）齊下複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」今年首度進軍雙北，展現寶家五金未來有望大舉揮軍北上的決...

公用頻道「台北有影3」影片徵選13日起跑 最高獎金3萬元

為推廣台北市有線電視公用頻道（第3頻道），台北市觀光傳播局與台北市有線電視公用頻道協會合作推出「台北有影3」系列活動，其...

台灣團隊拚開發蛋白組合試劑 1滴血測肺癌復發率

肺癌死亡率之高，且早期患者術後仍可能發生復發、轉移，中山醫大副校長張基晟率團隊鑑定出可預測病人復發的血漿蛋白組合，為開發...

代銷要大膽的飛 王明正接任北市代銷公會理事長

台北市不動產代銷公會於9日晚上舉行第七屆、第八屆理事長交接儀式，卸任理事長海悅國際總經理王俊傑將印信交付創意家行銷董座王...

官員稱「在嘉義應該都買得起房」網炸鍋 房仲曝真相

勞動部次長李俊俋近日在立院回覆立委質詢房價過高，年輕人買不起房時表示，「這要看買在哪裡，我們嘉義大概都買得起，歡迎大家來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦