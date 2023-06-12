建設題材成購屋強心針！台中市前四月預售交易熱區出爐

新版《平均地權條例》7月上路，預售市場已反映新法效應下的購屋心態。觀察台中市今年前四月預售住宅大樓交易熱區，分別由北屯、西屯及烏日拿下前三名，在預售屋禁售令逼近的情況下，購屋客勇於進場的交易熱區突顯出中長期未來性看好，可作為長抱型置產的篩選指標。

統計台中市今年前四月的預售住宅大樓交易熱區，分別由北屯、西屯、烏日拿下前三名，細看此三區預售新案交易分布地點，特別集中在14期重劃區、七期、水湳、高鐵特區，這些熱區正好也是政府公共建設與民間投資相對集中區域，有如為購屋信心注入強心針，等待建設兌現。

根據內政部實價登錄資料，今年前四月北屯區14期有登錄交易的預售案達13案、貢獻215筆交易，占北屯區總交易量50%，單一個案登錄筆數最多為「國泰美禾」共83筆，每坪均價約58萬元。北屯14期重大建設有漢神洲際購物中心、台中巨蛋園區等。

而西屯區七期新市政中心周邊，包括大陸「豐蒔」、「VVS1」、「台灣隱賦」等8案共交易292筆，占西屯區總交易量65%。水湳周邊新案「雍悦一方」、「親家中央公園」、「泰御天鑄2」、「TWIN PARK」等6案交易99筆，最高單價紀錄維持者「豐邑PARK ONE」，每坪95萬元成為水湳的房價行情指標。

此外，衝出黑馬的烏日區，是三區之中與去年同期比，唯一呈現量增局面的區域，今年前四月共登錄了325筆。

其中，位在高鐵特區的「大華縱橫」一案就包辦了烏日區33%的交易量，登錄108筆交易，最高單價來到46.3萬元。受到高鐵特區高價擠壓，近成功嶺的新案巨鼎「Tower花園」也有106筆交易。

全台最大百貨商場「高鐵娛樂購物城」日前公布最新時程，力拚今年動工、2026年開幕。根據市府公開說明指出，台中高鐵特區的三鐵交通優勢與烏日計畫區的重大建設資源，結合高鐵娛樂購物城A級商辦環境，有望成為產業新聚落，吸引跨國投資的企業總部與研究運籌中心。

在地業者也觀察到，高鐵特區的購屋族群中，來自跨縣市區域的買家為數不少；區內新成屋如「夢幻誠」加價出售的案例時有所聞，大量賣壓並未湧現，加上後期的達麗建設高鐵新案即將登場，前拉後推買氣暢旺。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，《平均地權條例》修法預告上路從去年下半年開始就已風聲鶴唳，市場普遍認為，抑制炒房效應已收到成效。