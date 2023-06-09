捷運新莊線通車10年 為何房價漲最凶都在這區？
捷運新莊線自2013年6月全線通車後，迄今滿十年。永慶房產集團整理新莊線通車十年期間各捷運站周遭房價變化，發現輔大站漲幅最為驚人，高達69%，直逼七成。
除了輔大站在捷運新莊線通車的十年間有將近七成的單價漲幅外，同樣位於下新莊的迴龍站和丹鳳站，也在十年間分別以44%和39%的漲幅，位居第二和第三名。
永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，捷運輔大、丹鳳、迴龍三站都位處新莊區南側，房價漲勢分居前三名，主要是鄰近輔大商圈、後港商圈、四維市場，生活機能完善，且周遭房價相對低，受到購屋消費者青睞，房價迅速追上。
她表示，隨著五泰輕軌可行性研究今年已獲行政院核定，塭仔圳重劃區開發進度持續推進。預期未來將吸引大量人口、產業、商圈進駐，新莊線所提供服務範圍有望延伸到桃園、五股、泰山等區域，下新莊未來房市發展值得期待。
若從捷運新莊線行經的行政區的房價變化觀察，可以發現新北市的新莊區、三重區，以及台北市的大同區，都有亮眼的漲幅表現。除了捷運三重站和捷運先嗇宮站的房價漲幅較和緩之外，其餘九站都有30%以上的房價漲幅。
陳金萍表示，在捷運新莊線未通車之前，住在新莊和三重的民眾若要進入台北市區，往往需要橫跨多個橋梁要道和行政區，交通多有不便。
隨著捷運通車，新莊、三重的民眾只需要透過捷運，就能輕鬆抵達松江南京、忠孝新生等北市核心地帶。便捷的交通也帶動當地房市蓬勃，十年期間，新莊和三重的二字頭和三字頭房價都已陸續絕跡。
至於大同區，除了因中和新蘆線的開通成為重要的交通樞紐之外，相較台北市核心精華地段較為實惠的房價，也帶動在地房價的明顯上漲。對比之下，捷運新莊線中位於傳統台北市精華地段的中山、大安、中正區等6處捷運站，周遭房價十年間漲幅均在兩成以下，相對溫和。
陳金萍分享，交通建設對於房價的影響相當巨大，隨著大台北地區捷運路網的持續建設，包括捷運環狀線、民生汐止線，以及新莊區的五泰輕軌陸續開展，都有望帶動在地房市的蓬勃熱絡。
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