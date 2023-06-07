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于美人豪宅鄰居賣屋 毛胚長抱9年結果賠800萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市朱崙街豪宅「九仰」，原屋主以2.1億元買入，持有9年賠了800萬轉手。圖片取自google
台北市朱崙街豪宅「九仰」，原屋主以2.1億元買入，持有9年賠了800萬轉手。圖片取自google

實價揭露，于美人所住的北市朱崙街豪宅「九仰」，今年4月6樓戶以2.02億元交易，資料顯示，原屋主於2014年以2.1億元買入，持有9年，備註為毛胚屋，等於一天也沒住過，賠了800萬轉手。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，當市場轉向，高總價物件往往率先受到市場挑戰。九仰實價交易資訊不多，2014年一坪可達138萬元，2016年應跟隨大盤下跌一些，這兩年回升不少。

不過由於今年平均地權條例通過，預計7月上路，上路後法人購買住宅改採許可制，雖擠出一波私法人買氣，但接手買家對價格保守，因此屋主雖長抱9年，最終仍以賠售出場。

根據實價資料，九仰6樓戶今年4月20日以總價2.02億元轉手，包含四車位，面積約198.88坪，扣除車位，每坪單價約136.9萬元，賣家為一家開發公司，買家也是法人。

資料顯示，該戶之前曾開價2.6億元轉售，目前網路上仍有該戶銷售資料，尚未下架，如今以2.02億成交，開價和成交價相差超過二成。

郎美囡表示，7月1日起私法人購屋採許可制，由於高端買方及投資方在市場不明朗時會縮手，因此高價住宅的價格較容易鬆動，尤其總價2億元產品需求有限，選擇多元，價格衝擊可能較大。

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