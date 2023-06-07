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華航豪華商務艙旅行包脫穎而出 奪《Travel Plus》金獎殊榮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航新一代旅行包以創新環保做為設計主軸，與全球戶外運動領導品牌The North Face及挪威護膚品牌SPREKENHUS合作。業者提供
華航新一代旅行包以創新環保做為設計主軸，與全球戶外運動領導品牌The North Face及挪威護膚品牌SPREKENHUS合作。業者提供

全球知名旅遊雜誌《Travel Plus》於德國時間 6 日晚間舉行Airlines Amenity Awards頒獎典禮，中華航空豪華商務艙旅行包脫穎而出，奪下亞洲/大洋洲金獎殊榮 ( Gold Award )，創新機上用品服務獲高度肯定，永續環保的設計理念也備受推崇。

《TravelPlus》雜誌舉辦Airlines Amenity Awards邁入第 15 年，此評鑑專精全球各航空公司的機上盥洗包，也邀請航空旅遊常客加入評審團隊，今年亦是首次與加拿大航空雜誌《PAX International》合作，從外觀設計、實用性、旅客舒適度、便利性等多面向進行評選，被譽為全球規模最大、最具影響力的航空盥洗包競賽。華航與全球各地航空公司共同競逐，全新豪華商務艙旅行包獲得專業評審團最高評價，拿下亞洲/大洋洲金獎殊榮。

華航新一代旅行包以創新環保做為設計主軸，與全球戶外運動領導品牌The North Face及挪威護膚品牌SPREKENHUS合作，融合永續經營理念，從旅行包材質到內容物保養品的瓶身、耳罩、梳子，皆採用環保或天然材質再製而成；也注入年輕與時尚元素，加上背帶巧思添加機能性，方便攜帶及收納，更貼近旅客需求。華航旅行包今年年初上線後，屢獲旅客好評回饋，不只實用且時尚，展現華航創新服務，也成功實踐ESG品牌願景。

華航持續優化旅客搭機體驗，在全球旅運回溫之際，華航接連與甜點界香奈兒「法朋烘焙甜點坊」、米其林綠星「陽明春天」、日本東京名店「燈燈庵」、台灣唯一米其林三星「頤宮中餐廳」合作，打造獨特高空飛機餐飲，擄獲旅客的喜愛與信賴。華航服務品質深受國際肯定，陸續榮獲美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》「北亞最佳航空」，以及航空乘客體驗協會 (APEX,Airline Passenger Experience Association)「國際航空公司評鑑」五星航空獎，亮眼成績有目共睹。

全球知名旅遊雜誌《Travel Plus》於德國時間 6 日晚間舉行Airlines Amenity Awards頒獎典禮。業者提供
全球知名旅遊雜誌《Travel Plus》於德國時間 6 日晚間舉行Airlines Amenity Awards頒獎典禮。業者提供

華航 環保

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