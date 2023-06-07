北北桃水岸豪宅這裡最好入手 只要4字頭

夏天到，水岸豪宅再成話題。房仲統計實價資料，北台灣水岸豪宅價格差很大，大直水岸豪宅均價每坪157萬，每戶平均總價超過2億元，淡水及中和約5~6字頭，總價約9千萬，桃園南崁溪周邊僅4字頭，平均總價約6千萬元。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，水岸豪宅能吸引特定客群，指標建案往往能創造高價，如西華富邦高樓層單價都在200萬元以上，考量價格與空間，不少人往新北、桃竹移動，尤其桃園市近幾年吸納不少雙北的買方。

綜觀去年以來，北台灣各區域的水岸豪宅價格行情，緊鄰基隆河的台北市大直單價、總價創水岸豪宅天花板，平均總價2.2億元、單價157.3萬元。內湖區碧湖周邊平均總價1.14億元、平均單價100.9萬元。

新北市淡水河沿岸水岸宅最多，水岸豪宅平均總價9,516萬元、平均單價52.3萬元，其中知名豪宅「水立方」出現總價1.22億元、單價71.7萬元的交易。中和區新店溪水岸豪宅平均總價也達9,101萬元、單價61.8萬元。

郎美囡分析，前幾年市場多頭帶動豪宅行情走揚，淡水河旁的水岸豪宅景觀開闊，產品具有特殊性，豪宅價格超過周邊一般住宅2倍，但也因坪數大、總價高，相同預算買方有更多選擇，故銷售時間長。

至於桃園市桃園區靠近南崁溪周邊，去年以來水岸豪宅交易則以預售案為主，平均總價6,268萬元、平均單價44.6萬元，與雙北相比入手門檻低許多。

大家房屋桃園大業加盟店店長周偉中指出，南崁溪沿岸的經國重劃區及小檜溪重劃區等新興地段大部分是新案，因此水岸豪宅成交主力為預售案。

觀察這些高單、高總的物件在桃園本地買方接受度比較有限、去化時間長，不過價格是雙北的三分之一到二分之一，頗受雙北買方青睞，近幾年新竹房價漲勢更勝桃園，甚至有來自竹科的買方。