開啟環保旅宿新時代 煙波集團旗下飯店7月1日啟動一次性備品減量行動

在全球塑膠廢棄物問題日益嚴重的環境下，一次性備品的限制及減量行動，不僅體現對環境氣候的積極貢獻，也為旅客提供綠色環保的住宿環境。煙波秉持著集團永續發展的承諾，遵循原政策自7月1日起於旗下九間飯店全面執行一次性備品減量，深信此政策對環境氣候具有高度友善的正面影響，也彰顯煙波集團對環境保護的積極堅定，持續朝「永續旅遊」方向邁進，致力為旅客提供與環境共好的優質旅宿環境。

永續旅程 煙波先行！ 7月1日全面啟動一次性備品減量行動

煙波集團近年來持續於指定館別推行不提供一次性備品的「環保愛地球」住房專案，希望能鼓勵旅客一同為愛護地球盡一份心力，因應政府先前釋出於2023年7月1日起全面啟動一次性備品減量之訊息，煙波集團響應宣布，同日起於集團旗下八間煙波大飯店及花時間花蓮客房內不主動提供「一次性包裝」之盥洗、保養用品及個人衛生用品，房內持續提供大罐裝沐浴乳、洗髮精、洗手乳及一次性拖鞋，期望將此環保意識擴大到集團全台飯店，致力成為旅宿業永續先鋒。

另集團旗下全台館別已於去年度全面以竹炭飲水系統與環保水瓶取代一次性瓶裝水，此舉可大量降低塑料廢棄物、同時享用高品質竹炭水飲水設施，鼓勵入住旅客同步響應、共同守護環保友善的旅宿環境。為倡議上述行動、推動旅客齊步同行，特祭出「永續先行者禮遇」及「人人有獎刮刮卡」活動。

凡不主動拿取一次性備品之旅客，可獨享煙波集團旗下早餐品牌「煙波早堂」之當季時令在地早餐優惠、每季度皆有不同食材主題的一泊二饗專案優惠、指定住房專案加贈飲品及選物店愛地球禮遇折扣、指定館別租乘環保電動車GOGORO之專屬優惠...等多重獻禮。刮刮卡則人人有獎，有機會獲得海景家庭房住宿券及千元點數。活動內容詳見官網：https://lihi2.com/lSzi3