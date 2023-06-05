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齊慶100週年！環島之星夢想號攜手樂高 迪士尼積木搬上車

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
以迪士尼100週年為主題所打造的「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，提供多種娛樂設施與體驗活動，讓旅客一上車就可以盡情玩樂。易遊網提供
以迪士尼100週年為主題所打造的「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，提供多種娛樂設施與體驗活動，讓旅客一上車就可以盡情玩樂。易遊網提供

迪士尼100週年為主題所打造的「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，提供多種娛樂設施與體驗活動，讓旅客一上車就可以盡情玩樂，堪稱是全台最好玩、最歡樂的觀光列車。為給予旅客更多不一樣的驚喜，6月起與玩具品牌樂高®展開合作，將迪士尼系列積木搬上車。

易遊網表示，即日起至8月31日凡搭乘「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，不僅可看到LEGO® Disney 100週年系列商品，7月2日前還能在列車上享受樂高積木拼砌樂趣，揮灑創意打造屬於自己的夢幻城堡外，完成指定打卡任務，還可獲得限量樂高贈禮。

此次「環島之星夢想號」攜手樂高®一同歡慶迪士尼100週年，讓旅客沉浸在充滿迪士尼的慶典氛圍中歡度車程時光。在活動車廂內展示5款LEGO® Disney 100週年系列商品，多種迪士尼經典角色幻化為可愛的積木造型，包含有還原電影《天外奇蹟》經典房子與氣球的「43217《天外奇蹟》之屋」；6個迪士尼經典角色搭上遊行花車的「43212 DisneyCelebration Train」；13位公主齊聚的冒險樹屋「43215 The Enchanted Treehouse」；可拼砌成三種不同造型的「10998 三合一魔法城堡」；以及集結迪士尼經典動畫電影《美女與野獸》、《海洋奇緣》、《海底總動員》、《風中奇緣》所組成的「43226 迪士尼經典搭檔」，五款限定商品在列車上通通可以近距離觀賞，不論是迪士尼粉絲或是樂高玩家，「環島之星夢想號」將為大家開啟一段回味無窮的奇幻旅程。

除了可觀賞LEGO® Disney 100週年系列商品外，7月2日前於列車上參加「樂高®創意拼拼樂」自由拼砌體驗活動，在吧檯車廂與車服人員領借樂高散積木，打造屬於自己的夢幻城堡，並將作品上傳至個人社群以及寫下指定hashtag，即可獲得樂高贈禮兌換券(需於指定店家購買LEGO® Disney 100週年系列商品方可兌換)。藉著在列車上拼砌樂高，小朋友發揮創意，大朋友釋放童心，一起在迪士尼與樂高的陪伴下留下最美好的旅行回憶。

迎接盛夏出遊，「環島之星夢想號」亦推出早鳥優惠，9月30日前預訂出發日30天前的套裝行程，包含自由行、自駕遊、豐富行、環島遊、一日遊商品，輸入指定折扣碼可享單筆滿5,000折500、滿2萬折1,500元優惠。

此次「環島之星夢想號」攜手樂高®一同歡慶迪士尼100週年，讓旅客沉浸在充滿迪士尼的慶典氛圍中歡度車程時光。易遊網提供
此次「環島之星夢想號」攜手樂高®一同歡慶迪士尼100週年，讓旅客沉浸在充滿迪士尼的慶典氛圍中歡度車程時光。易遊網提供
即日起至8月31日凡搭乘「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，不僅可看到LEGO® Disney 100週年系列商品，7月2日前還能在列車上享受樂高積木拼砌樂趣。易遊網提供
即日起至8月31日凡搭乘「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，不僅可看到LEGO® Disney 100週年系列商品，7月2日前還能在列車上享受樂高積木拼砌樂趣。易遊網提供

迪士尼 樂高 環島

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