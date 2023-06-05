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史上最重打炒房法案將上路 專家提市場三大影響

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

被稱為「史上最重打炒房」措施的平均地權條例子法，內政部規畫於今年7月1日上路，該政策自2021年12月底內政部通過修法草案，即引起市場軒然大波，預售市場不得不轉換行銷策略，中古屋市場也受到波及，今年市場交易是忽冷忽熱，未來打炒房上路後，專家指出對市場也會有三大影響。

中古屋市場交易量方面，從2022年第1季開始，全台買賣移轉棟數逐季走跌，今年首季6萬4,291棟，與去年同期相比減少24.2%，此外，觀察今年單月移轉量，3月份全國突增至2萬7,243棟，睽違8個月的單月新高，但4月又驟減，市場交易不明朗。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，平均地權條例子法宛如房市緊箍咒，掐住投資資金流向，搭配升息及不動產選擇性信用管制，房市交易驟減，今年首季買賣移轉棟數被打回原形，如今政策定案，自用買方成市場主力，不動產市場持續上演買賣拉鋸戰，雙方試探底線，每月交易高低起伏，預期待總統大選後應能塵埃落定。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，今年1月底平均地權條例修正案三讀通過後，卻拋出「不溯及既往」的震撼彈，預售屋賣方即刻收手，房價盤整程度有限，不過平均地權條例修正案上路仍會產生三大影響。

首先，是預售市場將以自用客戶為主結構，可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的落跑建商，消費者要自求多福。

其次，不動產戰線更長，戰場更大。法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規劃，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。

其三，利差還是多數資金轉進者的想望，低價與利多兼具的區域，當資金潮水湧現，恐依舊是投機份子的心頭好。

郎美囡分析，新法規定私法人買受住宅改採許可制，預期法人購置不動產轉向商用，並大幅減低豪宅交易量，然而內政部表示私法人參與法拍，可保全債權人債權並穩定不動產金融市場，故納入免經許可範圍，此舉添增私法人進入法拍市場的可能性。

平均地權條例 內政部

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