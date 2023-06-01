泰山變天 詹家喪失經營權

以生產八寶粥、仙草蜜聞名的老牌食品公司泰山，昨天舉行股東臨時會改選董事，結果市場派龍邦大獲全勝，拿下四席董事、一席獨立董事的過半席次，公司派詹家僅拿下二董一獨，掌握逾七十年的經營權在詹家第三代手中拱手讓出。

龍邦董事長劉偉龍對改選結果表示滿意。記者潘俊宏／攝影 龍邦董事長劉偉龍會後表示，對於先前公司派所作的不合理投資，不該買、不該賣的都會設法追回，公司派先前決議配發四元現金股利的決議，後續也會再評估。

經營權變天，泰山公司派發出聲明，表示對於股東臨時會選出新任董事、獨立董事之適法性，存有重大疑慮，也嚴正否認股東臨時會之合法性、有效性。

昨天的泰山股臨會由市場派龍邦召集，出席率高達百分之八十五點七八。龍邦雖然持有過半股權，但仍不敢掉以輕心，派出數十名白衣工作人員嚴陣以待，並對每位入場股東嚴格安檢，水壺、雨傘、飲料等物品都不准帶入場內，面對小股東質疑程序不合法，劉偉龍也以會議主席身分，強勢讓會議持續，充分掌握主場優勢。

此外，議程進入選舉投票時，劉偉龍宣布投票時間為半小時，而後還以「給股東更多思考時間」為由，再延長半小時。投票結果一如預期，董事人選為龍邦提名的保勝投資代表劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶，以及公司派提名的陳諾樺、王添盛，三位獨董則為泰山提名的黃慧萍、龍邦提名的蕭勝賢與泰山前副董詹晋嘉陣營的陳威宇。

其中公司派的董事全為法律背景，也被解讀為接下來將在董事會與龍邦持續打法律戰。

至於詹家第三代詹晋嘉在與龍邦合作下，也拿下一席獨董。被問及與龍邦的合作細節，詹晋嘉低調不願多談，強調自己不會回到泰山擔任總經理或相關職務。

對於選舉結果，劉偉龍會後表示「還算滿意」，新的經營團隊、董事成員立場是，將認為不該賣、不該買以及影響股東權益的相關決議都設法追回，例如處分全家持股以及投資街口支付等，都將透過所有可能的法律途徑尋求方法保護股東，也希望讓泰山真正脫離家族色彩，回歸專業治理。

對於小股東最關心的股利發放，劉偉龍則語帶保留的說，是要賣掉重要資產發放股利，一次性發完就沒有，還是把最重要的資產爭取回來，讓股東享受長期利益而非短期利益，這部分需衡量最大利益後再做決定。