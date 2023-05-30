新光一號REITs首筆標售案「新光中山大樓樓層」 總價72億標出

台北市商用不動產火熱，新光一號REITs首筆標售案今（30）日順利標脫，位在新光中山大樓部分樓層，面積約8,000坪，得標金額為72億580萬元，換算辦公室每坪單價約108萬元，溢價率4.67%，由金地遠實業股份有限公司得標，寫下今年初以來，最大筆金額的商用不動產交易紀錄。

第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，此次新光一號的新光中山大樓成功標脫，一掃近期不動產交易低迷氣氛，也顯示投資人對於商用不動產的購置需求依然穩固，對於市中心、區域發展強勁、價格合理且難得釋出的優質辦公標的，把握機會積極出手。

新光中山大樓為台北市知名A級辦公大樓，座落於中山北路林蔭大道，此次標售的辦公樓層位於4樓至17樓，包含6,187.51坪辦公室及178個停車位，現況出租率超過九成，公告底價為68億8447萬元，公告期間吸引多組保險金融、傳產製造、建商與專業投資機構評估。

今日開標的新光中山大樓，最後由金地遠實業股份有限公司以新台幣72億580萬元得標，寫下今年初以來最大筆金額的商用不動產交易紀錄，為商用不動產市場注入令人振奮的消息，買賣雙方已於宣布最高標價者後進行買賣契約之簽署。

陳逸鴻指出，此次新光中山大樓的成功標售為新光一號的資產處分計畫寫下好的開始；接下來兩周，新光一號還有5棟標的將陸續開標，包括台南新光三越百貨大樓、開標日為6月2日，新光國際商業大樓部分樓層、開標日6月6日，新光天母傑仕堡大樓、開標日6月8日，新光信義華廈部分樓層、開標日6月13日，台証金融大樓部分樓層、開標日6月16日。

第一太平戴維斯指出，其中新光國際大樓與台証金融大樓同樣是位在台北市市中心的辦公大樓，在考量周邊企業多元的面積需求，特別規劃分標機制，提供中、小坪數的辦公空間方案，最小單位銷售面積自95坪起，底價約9000萬，亦有單一樓層或多個樓層的方案，辦公室面積從339坪到3,224坪，以符合企業整合辦公空間的需求，公告期間吸引多組自用型企業評估，將可預見新一波的企業辦公置產潮。