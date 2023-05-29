北市高房價「地上權住宅吸睛」這棟租金投報率近6%

近年房價高漲買房不易，尤其台北市價格高，只買房、不買地的地上權住宅擄獲買方目光，由於地上權住宅價格是周邊一般住宅的6~7折，若地段機能佳，出租投報率可有不錯的表現，例如位在台北市中心的京站花園廣場，近一年平均成交單價約每坪40.5萬，單坪月租金平均2,002元，平均投報率可達5.9%，不僅優於一般住宅，亦不亞於店面投報率，而位在文山區的華固新天地平均租金投報則在2.8%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，地上權住宅在房價、物價高漲時，具有價格優勢，且地段機能佳、交通便利性高者，中、小坪數頗受承租方青睞，京站花園廣場因四鐵共構及結合商場的特色，租金高於一般住宅，房價卻僅有4字頭，在高房價、高物價時期頗受關注，不過京站年限剩約30年，若考慮購入轉手需評估未來市場接受度。

總價6百萬左右能買入台北市中心，引起買方興趣。住商不動產中山捷運加盟店店東何勝緯指出，京站花園廣場不只包租公、包租婆喜愛，這幾年社會人口結構改變，許多自住型的買方也會考慮這種地上權住宅，其中不少是花甲之年的買方，願意購入有兩大關鍵原因。

第一，沒有繼承問題，這些買方沒有子女，或子女在國外，不用顧慮百年後的財產傳承，尤其即將屆齡退休者，轉換資產到總價低的房屋，手上還能保有部分資金。因此，許多年輕的單身、頂客族也會考慮地上權住宅。

第二，生活機能佳，以京站花園廣場為例，可快速連通捷運、車站、高鐵及客運，交通機能高，且樓下為百貨商場，生活採買及飲食都相當方便，對於大齡族群而言，靠近臺大醫院也是選擇此社區的重要因素。