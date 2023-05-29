租金投報近6%、地上權住宅吸睛 專家：慎入！

台北市房價高不可攀，只買房、不買地的地上權住宅吸引不少買方目光，房仲統計，由於地上權住宅價格是周邊一般住宅的6~7折，若地段機能佳，出租投報率可有不錯的表現。

例如位在台北市中心的京站花園廣場，近一年平均成交單價約每坪40.5萬，單坪月租金平均2,002元，平均投報率可達5.9%，不僅優於一般住宅，亦不亞於店面投報率，位在文山區的華固新天地平均租金投報則在2.8%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，京站花園廣場因四鐵共構及結合商場的特色，租金高於一般住宅，房價卻僅有4字頭，因此有亮眼投報率，不過京站年限剩約30年，購入投資要特別謹慎，需評估未來轉手市場接受度。

住商不動產中山捷運加盟店店東何勝緯指出，京站花園廣場不只包租公、包租婆喜愛，這幾年社會人口結構改變，許多自住型的買方也會考慮這種地上權住宅，其中不少是花甲之年的買方，願意購入有兩大關鍵原因。

第一，沒有繼承問題：這些買方沒有子女，或子女在國外，不用顧慮百年後的財產傳承，尤其即將屆齡退休者，轉換資產到總價低的房屋，手上還能保有部分資金。因此，許多年輕的單身、頂客族也會考慮地上權住宅。

第二，生活機能佳：以京站花園廣場為例，可快速連通捷運、車站、高鐵及客運，交通機能高，且樓下為百貨商場，生活採買及飲食都相當方便，對於大齡族群而言，靠近臺大醫院也是選擇此社區的重要因素。