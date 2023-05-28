經濟選書／從波克夏大學 學習大師投資

這不是一本「how-to」（如何做）的書。本書的宗旨是探討「為什麼世界上最偉大的兩名投資家要這麼做？」。答案就在接下來的字裡行間。如果你能夠理解，那麼你將可以成為一位更棒的投資者。如果你能更進一步「用他們的邏輯來思考和行動」（尤其是在面對壓力時），你將成為一位更傑出且更富有的投資家。

本書將讓讀者更深入地了解，世界上最偉大的投資者在面臨投資問題時，他們是如何化險為夷，並邁向成功。你將能看到他們在面對諸如主權債務危機、次貸危機和核武恐怖主義等事件，最即時的反應。透過這些內容，你將看到關於犯錯和突破危機最真誠且直白的描述。關於巴菲特為什麼要投資可口可樂和時思糖果的穩健理由，你也將獲得第一手的資訊。

此外，你還有機會能仔細觀察到蒙格在一連串的事件中，那逗人發笑卻同時也讓人嘆為觀止的機敏思維——從徒勞無功的玉米燃油到鞭撻現代投資組合理論，蒙格可從來沒有出錯過。

如果這只是一部搜集了過去五至十年間奇聞軼事的集錦，在這麼短的時間維度內，我們很難獲得重要的啟發。然而，這是一部橫跨30年、且逐年進行分析的歷史紀錄。讀者得以從一個獨一無二且具有優勢的觀點，來審視巴菲特和蒙格的決策制定過程。呈現在讀者面前的，是一連串伴隨著時間因子所制定的決策，及一言一行背後隱藏的遠見。你將學到在大幅改變的環境及處境之下，同一個且經得起時間考驗的原則，該如何付諸實踐。

在閱讀的時候，你或許會忍不住想著：連波克夏都脫手了，那我是不是也該跟進？或波克夏買進了，是不是意味著我也應該進場？對此，巴菲特和蒙格在他們的建議中，表達得非常清楚—我們應該試著從他們的行為中學習，以他們的建議為榜樣，而不是單純地去模仿。因為除非你和波克夏一樣處於那令人極端羨慕的位置，否則模仿他們並不會為你帶來什麼好處。

現在，波克夏海瑟威的資產高達5,000億美元。該公司進行直接購買，且根據自己的計畫執行交易。有時候，波克夏會吞下整間公司。巴菲特和蒙格所進行的遊戲規模，是許多投資者無法比擬的。因此，與其抄襲他們的行為，不如試著理解他們為什麼要這樣做，再將這些體悟應用到自己的決策與位置上。

（摘自《波克夏大學：巴菲特與窮查理30年的投資備忘錄》，大牌出版 ）