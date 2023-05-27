台灣將產生巨大的「觀光逆差」 旅遊業界大老感憂心

對於兩岸觀光旅遊市場變化，南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男為海旅會駐台主任任佳燕昨（26）日一席話感到憂心，他認為台灣方面將產生巨大的「觀光逆差」情況。

林富男說，2023台北觀光博覽會昨日登場，與會的海旅會駐台主任任佳燕表態看好這次旅展赴陸旅遊的人潮；疫情三年後，民眾特別希望到大陸旅遊，向海旅會索取資料、諮詢者絡繹不絕，有熱烈感受台灣民眾想到大陸探親、旅遊的心願。

對此，他進一步指出，台灣觀光業的困境之一，是陸客不來，並非台灣政府限制，而是大陸政治考量影響。陸委會主委邱太三日前即直接表明，對於兩岸觀光旅遊，台灣絕對不會小鼻子小眼睛。

邱太三說，現在只有台灣人可以到大陸經商及進行文化觀光旅遊，而是大陸限制陸客、陸團到台灣來旅遊。林富男相當認同此說法，他認為對岸應以和平、合作、互利原則進行協商與對話，解決問題，並持續推動兩岸文化觀光業發展。

林富男呼籲採柯文哲提出的「台灣自主、兩岸和平」為前提，給予台灣遊客更多便利。這樣的做法將有助解決觀光旅遊逆差，加強兩岸人民交流與理解，並增進友誼與互信。

林富男同時說，台灣和大陸政府應制定更多觀光旅遊友善政策，並加大對觀光旅遊業的投入，以促進業界的繁榮與發展。他強調，我們需要更多的投入，以保證旅遊業的安全和順利運行。

他提出一系列具體建議，如推動觀光旅遊多元化，建立旅遊合作機制，加強安全保障與交流互動，以及推動文化交流與體驗活動，將有助於改善兩岸觀光旅遊局勢，並實現互利共贏目標。

對於科技在觀光旅遊業中的應用，林富男也表達了熱情。他認為，新興的數據分析和人工智能技術可以被廣泛用於旅遊業，例如在旅客行為預測、旅遊路線規劃和旅遊體驗改善等方面。

他並提到，透過持續的創新和技術應用，旅遊業不僅能提升服務質量和顧客滿意度，還可以對台灣和大陸的文化進行更深入的探索和交流。他希望見證更多科技在旅遊業的應用和創新，並將這些經驗和知識分享給兩岸的旅遊業者。