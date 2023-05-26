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開放旅行團赴陸旅遊有望？蔡總統說話了

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
由台北市旅行商業同業公會主辦的「2023台北國際觀光博覽會」，今日於台北世貿一館正式開展。記者楊文琪/攝影
由台北市旅行商業同業公會主辦的「2023台北國際觀光博覽會」，今日於台北世貿一館正式開展。記者楊文琪/攝影

由台北市旅行商業同業公會主辦的「2023台北國際觀光博覽會」，今日於台北世貿一館正式開展，展期四天，旅行公會理事長駱炫宏致詞時向出席的蔡總統當面建議，希望政府解除組團赴陸旅遊的禁令，蔡總統稍後回應說，交通部正在討論這件事，相信有方案出來就會向大家報告。

參加開幕儀式的交通部觀光局副局長林信任接受媒體詢問時說，兩岸旅遊希望以健康、有序、對等的方式開放，觀光局理解業者希望我方可以先開放團客赴陸旅遊，但單邊開放會影響台灣的國內旅遊，以及食宿遊購行等相關業者的商機，因此，還是要觀光小兩會先行協商，同步開放較好。

至於蔡總統說的交通部正在討論開放團客赴陸事宜，何時可完成討論並宣布開放，林信任回應說，確實有在討論，但還是希望兩岸同步開放、對等交流，目前沒有時間表。

據指出，日前中國大陸國台辦發言人馬曉光宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。雖然兩岸官方都未開放彼此的團體旅客可以赴對岸旅遊，但馬曉光的說法，似乎為兩岸觀光往來重新開放帶來一線光明，由於台灣有九成的旅行社經營兩岸旅遊相關業務，因此，觀光業界對於開放兩岸團客往來都相當期待。

觀光 交通部 馬曉光

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