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高銀董事長懸缺逾1年 前一銀總經理鄭美玲接任

中央社／ 高雄25日電
高雄銀行。圖／聯合報系資料照片
高雄銀行。圖／聯合報系資料照片

前高雄銀行董事長董瑞斌去年3月請辭後懸缺至今，今天召開股東會完成董事改選，董事長由前第一銀行常務董事兼總經理鄭美玲接任，也是高雄銀行的首名女性董事長。

高雄銀行今天發布新聞稿表示，今天召開股東會完成董事改選，董事長由前第一銀行常務董事兼總經理鄭美玲接任，將與高銀總經理徐翠梅組成「雙女將」的領導團隊

新聞稿指出，繼任董事長鄭美玲，由第一銀行基層行員做起，先後出任第一金控董事兼總經理、一銀常務董事兼總經理，擁有完整金融資歷。

鄭美玲去年退休後轉戰學術界，擔任國立中山大學國際金融研究學院國際資產管理研究所所長，參與培育國際金融人才，今天重返業界，將以金融實務經驗的豐富資歷，帶領高雄銀行再度突破自我。

鄭美玲今天正式上任，並提出6大經營策略，包括提升經營績效、配合高雄市政推動政策、加速數位轉型以因應數位環境快速發展、強化新興風險與資產品質管控、加強員工訓練與人才培育及非財務績效永續發展價值提升。

第一銀行 資產 團隊

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