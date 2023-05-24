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彰化縣5年流失3.3萬人 房價倒漲19%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
圖為彰化市街景。圖／東森房屋
圖為彰化市街景。圖／東森房屋

彰化縣人口流失問題嚴重，依據戶政司資料顯示，截止到去年底，彰化縣人口數僅為124.5萬人左右、跌破125萬人的升格門檻，而且目前彰化縣人口數仍在持續減少中。不過，人口的流失似乎並沒有引起區域房市的動蕩，彰化縣平均房價不降反升，由內政部不動產資訊平台揭露，去年Q4彰化縣的平均房價約為每坪18.66萬元，相較於2018年同期的每坪15.68萬元，5年來上漲了19%、近2成。

東森房屋彰化中山加盟店經理王玉月表示，彰化縣建設題材豐沛，再加上由居住觀念轉變帶來的剛性需求持續增加，讓彰化房價有了很強的支撐力。

王玉月指出，雖然彰化縣人口持續減少，不過隨著居住觀念的轉變，現在的小家庭、新婚族、頂客族、單身族愈來愈多，從戶數的角度來看，彰化縣的總戶數5年就增加了1萬多戶，住房需求自然也隨之增加。再者，最近幾年，彰化縣也有不少建設話題，包括中友百貨、擴大彰化市東區都市計畫案、機28土地開發、彰化鐵路高架化、台中捷運綠線彰化延伸段等，這些建設題材的出現為區域房市增添能見度之餘，也有望通過改善居住環境來吸引年輕人回流。此外，彰化縣一直都是傳產重地，縣內的就業機會相對穩定，由外來就業人口流入所帶來的租房、購房需求也為彰化縣房市提供了一定支撐。

王玉月表示，以彰化縣人口最集中、房市最熱絡的彰化市來說， 在新建案方面，由於危老都更整合有難度，加之市中心素地資源有限，建商的土地取得成本居高難下，新建案開價欲跌不易，目前彰化市新建案的開價甚至可以達到「坐三望四」的水平。至於中古屋方面，近期受房市冷空氣影響，買氣驟降，部分屋齡較高、賣相一般的中古屋確實有在價格上做出讓步，不過那些屋齡在30年以內、地段精華、屋況較好的中古屋，價格仍未見明顯鬆動，彰化市的屋主以在地民眾居多，他們大多不會輕易降價求售，而且中古屋的價格通常也會參考周邊新建案的價格，因此從整體而言，目前彰化市大部分屋主的底價仍有所堅持，導致區域房價表現穩定。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，彰化人口流失雖已是不爭的事實，但是短期內，受惠於剛性需求和建設題材的助陣，彰化房價出現大幅盤整的可能性並不高，而且若彰化的重點建設項目均能得到落實，區域房價甚至還有穩步提升的空間。

黃勝暉指出，對於有自住需求的民眾來說，現在正是進場看房的好時機，下半年進入傳統房市旺季，再加上打炒房、升息等利空聲音逐漸被市場淡化，剛需買盤有望遞延出籠，屆時搶手物件的競爭程度勢必會比現在更加激烈。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

房市 房價 建案

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