街口金融投資案裁定禁止執行 泰山將向最高法院提抗告

針對投資街口金融科技股權及增建包裝水廠案，遭智慧財產及商業法院裁定禁止執行，泰山（1218）今(22)晚回應指出，公司對此裁定甚表遺憾，為維護公司及全體股東權益，並避免重要經營議案因此停擺及延宕，將向最高法院提起抗告以為救濟。

泰山市場派大股東龍邦國際（2514）稍早指出，智慧財產及商業法院已作成112年度商暫字第12號裁定，禁止泰山執行董事會相關決議，因此泰山依法不得執行上述違法決議，「已無任何懸念！」

龍邦同時發布聲明，提醒街口金融公司及街口創辦人胡亦嘉，泰山的街口金融投資案，弊端百出再難遮掩，主其事者的胡亦嘉為表自清，切勿動支任何泰山交付的款項，以避免牽涉非常規交易等重大刑事責任。

對此，泰山發布澄清稿，表示董事會決議通過的「股權投資案」、「增建包裝水廠案」，均為關乎公司推廣增進消費客群、維持公司營運生產、提高生產量能的重大經營議案，與公司全體股東權益息息相關。

不料，經智慧財產及商業法院審理後，業已裁准保勝投資定暫時狀態處分之聲請，禁止泰山於此案訴訟確定前執行「股權投資案」、「增建包裝水廠案」，泰山對此甚表遺憾。

為維護公司全體股東權益，並避免公司的重要經營議案因而停擺、延宕，泰山將會再對智慧財產及商業法院裁定其中認事用法存有違誤之處，向最高法院提起抗告以為救濟。

泰山強調，依智慧財產及商業法院准予定暫時狀態處分之裁定，僅是針對保全程序聲請有無理由而為認定，目前尚未認定本月5日召開的董事會決議是違法無效，也尚未認定公司現任經營團隊有何具體違法亂紀的情事。

尤有甚者，根據證交所發布《111年度公司治理評鑑系統評鑑結果暨評鑑程序說明》，泰山評鑑結果列為51%至65%，保勝的母公司龍邦則是81%至100%，糗淪最末段班，泰山公司治理大幅領先龍邦。

泰山強調：「泰山已連續六年配股利，但龍邦卻四年零股利，孰優孰劣，高下立判。」

泰山也呼籲有心人士，切莫持法院的裁定逕予搬弄是非、危言聳聽，而應以最終智慧財產及商業法院針對此案訴訟所作的裁判為依歸。