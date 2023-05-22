快訊

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街口金融投資案裁定禁止執行 泰山將向最高法院提抗告

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

針對投資街口金融科技股權及增建包裝水廠案，遭智慧財產及商業法院裁定禁止執行，泰山（1218）今(22)晚回應指出，公司對此裁定甚表遺憾，為維護公司及全體股東權益，並避免重要經營議案因此停擺及延宕，將向最高法院提起抗告以為救濟。

泰山市場派大股東龍邦國際（2514）稍早指出，智慧財產及商業法院已作成112年度商暫字第12號裁定，禁止泰山執行董事會相關決議，因此泰山依法不得執行上述違法決議，「已無任何懸念！」

龍邦同時發布聲明，提醒街口金融公司及街口創辦人胡亦嘉，泰山的街口金融投資案，弊端百出再難遮掩，主其事者的胡亦嘉為表自清，切勿動支任何泰山交付的款項，以避免牽涉非常規交易等重大刑事責任。

對此，泰山發布澄清稿，表示董事會決議通過的「股權投資案」、「增建包裝水廠案」，均為關乎公司推廣增進消費客群、維持公司營運生產、提高生產量能的重大經營議案，與公司全體股東權益息息相關。

不料，經智慧財產及商業法院審理後，業已裁准保勝投資定暫時狀態處分之聲請，禁止泰山於此案訴訟確定前執行「股權投資案」、「增建包裝水廠案」，泰山對此甚表遺憾。

為維護公司全體股東權益，並避免公司的重要經營議案因而停擺、延宕，泰山將會再對智慧財產及商業法院裁定其中認事用法存有違誤之處，向最高法院提起抗告以為救濟。

泰山強調，依智慧財產及商業法院准予定暫時狀態處分之裁定，僅是針對保全程序聲請有無理由而為認定，目前尚未認定本月5日召開的董事會決議是違法無效，也尚未認定公司現任經營團隊有何具體違法亂紀的情事。

尤有甚者，根據證交所發布《111年度公司治理評鑑系統評鑑結果暨評鑑程序說明》，泰山評鑑結果列為51%至65%，保勝的母公司龍邦則是81%至100%，糗淪最末段班，泰山公司治理大幅領先龍邦。

泰山強調：「泰山已連續六年配股利，但龍邦卻四年零股利，孰優孰劣，高下立判。」

泰山也呼籲有心人士，切莫持法院的裁定逕予搬弄是非、危言聳聽，而應以最終智慧財產及商業法院針對此案訴訟所作的裁判為依歸。

泰山 股東

延伸閱讀

泰山街口金融投資案裁定出爐 龍邦：街口不可動支款項

龍邦：法院禁止泰山買街口 胡亦嘉切勿動支任何款項

泰山違反重訊規定 重罰300萬

遭證交所重罰「限今晚9點前補正」 泰山晚間已上傳兩公告

相關新聞

泰山投資街口 法院按暫停鍵

泰山投資街口觸礁。智慧財產及商業法院昨（22）日裁定，准許保勝投資提供2.1億元擔保，禁止泰山在雙方訴訟確定前，執行董事...

房市警鐘！ 人口最擠區房價照跌 這區跌幅達16%

人口向來被視為房市的「票房保證」，人口密集的區域，住宅需求相對較多，房市支撐力更強，不過近期受打炒房、升息、地緣政治風險...

泰山禁買街口 假處分獲准

泰山公司日前通過以卅六億元投資街口金融科技及增資新股百分之四十點三九股權，市場派龍邦聲請假處分禁止交易執行。智慧財產及商...

台塑老臣李志村逝世 享壽88歲

台塑公司昨天發布重訊公告，台塑前董事長、最高顧問、董事李志村廿一日逝世，享壽八十八歲。由於李志村在台塑服務近一甲子，更是...

政經私房話／麗寶董娘 宮主變理事長

已創立廿五年的中華道教玄天上帝弘道協會，日前舉辦理事長交接典禮，新任理事長為麗寶集團董事長夫人王美雲，她致詞時承諾將竭盡...

泰山交付款項…街口：22億購買新股已完成交易 可自由動用

智慧財產及商業法院昨（22）日裁定，禁止泰山執行相關董事會決議，泰山市場派大股東龍邦國際也發表聲明，喊話街口金融科技董事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦