龍邦聲請禁止泰山投資街口獲准 業界：投資追回不易

泰山日前通過以36億元投資街口支付，讓市場派龍邦不滿，聲請假處分禁止交易執行，而智財法院今裁定，准許假處分聲請。但業內人士分析，泰山投資街口款項已經匯出，新股交易完成交割，老股交易只待投審會審議，因此這個假處分並沒有實質意義，僅代表法院態度，龍邦要追回這筆投資款項恐無力回天。

泰山董事會本月初通過投資街口、斥資10億元增建包裝水廠案，龍邦認為與程序不符，不論是召集程序及決議方法均屬違法。

智財法院認為，泰山投資街口的股權投資案分為認購新股22億元及購買老股14億元兩部分，而認購新股部分已完成交割，增建包裝水廠部分則尚在與土地所有權人議約階段，禁止泰山執行系爭董事會決議，泰山應不致有兩部分之損失，但全案仍可抗告。