智能化製程 成衣廠高效、減碳
紡織成衣廠逐漸朝智能化、環保回收發展，不僅可大幅提高生產效率、增加產值，還能符合節能省碳環保趨勢，減少原物料浪費，可說好處多多，比如儒鴻、聚陽近年持續投注大量資源發展智能化製程、回收機制與新環保材料上。
儒鴻發言人羅仁傑指出，許多布料、成衣後加工需要加很多藥劑，其實不環保，如果可以從原料端規劃，後加工可以省很多製程，減少許多排放廢水，不僅品質比較穩定，也更符合環保。
現在很多品牌廠需求都在這塊市場，像儒鴻主要客戶Lululemon就很喜歡採購新的產品，甚至還會主動提供想法，讓布料生產廠商能按照新想法規劃開發新原料，儒鴻新產品softform就是其中一項。
去年紡織展上，聚陽與集盛合作，將紡織碎料回收熔融成紗線再製「成衣回收衣」，主打花紋客製化並獲國際知名品牌指定使用。聚陽董事長周理平表示，近年持續投入發展環保布料，將永續時尚理念導入企業核心。周理平認為，疫情加速全球產業數位化腳步，在既有多元產區布局下，聚陽持續引進各項創新應用，包括多種自動化設備研發與導入，同時將大數據與AI運用於強化風險預測與預防管控、提高服務品質與效率，可大幅提高生產效能及增加產值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言