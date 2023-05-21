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智能化製程 成衣廠高效、減碳

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

紡織成衣廠逐漸朝智能化、環保回收發展，不僅可大幅提高生產效率、增加產值，還能符合節能省碳環保趨勢，減少原物料浪費，可說好處多多，比如儒鴻聚陽近年持續投注大量資源發展智能化製程、回收機制與新環保材料上。

儒鴻發言人羅仁傑指出，許多布料、成衣後加工需要加很多藥劑，其實不環保，如果可以從原料端規劃，後加工可以省很多製程，減少許多排放廢水，不僅品質比較穩定，也更符合環保。

現在很多品牌廠需求都在這塊市場，像儒鴻主要客戶Lululemon就很喜歡採購新的產品，甚至還會主動提供想法，讓布料生產廠商能按照新想法規劃開發新原料，儒鴻新產品softform就是其中一項。

去年紡織展上，聚陽與集盛合作，將紡織碎料回收熔融成紗線再製「成衣回收衣」，主打花紋客製化並獲國際知名品牌指定使用。聚陽董事長周理平表示，近年持續投入發展環保布料，將永續時尚理念導入企業核心。周理平認為，疫情加速全球產業數位化腳步，在既有多元產區布局下，聚陽持續引進各項創新應用，包括多種自動化設備研發與導入，同時將大數據與AI運用於強化風險預測與預防管控、提高服務品質與效率，可大幅提高生產效能及增加產值。

環保 聚陽 儒鴻

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