科思創彰化廠新產線啟用 發表汽車、風電保護膜新產品

德國材料製造商科思創繼2019年於台灣彰化廠進行產能擴增後，今（18）日全新車漆保護膜（PPF）等級熱塑性聚氨酯（TPU）產線於彰化廠上線。科思創熱塑性聚氨酯事業部全球負責人Andrea Maier-Richter博士表示，我們積極與客戶及整個價值鏈合作，因應日益成長的汽車、風機等核心產業需求，因此在台設置此生產線，持續加碼投資台灣。

在該車漆保護膜用TPU產線擴增典禮上，科思創也同步發表了新TPU系列Desmopan®UP產品。這系列產品擁有出色的質感美學、高耐受性與適應力，使車輛原漆能抵禦外在惡劣環境的影響，除汽車產業之外，這項材料也能應用在風機葉片、智慧裝置的螢幕表面防護。

科思創熱塑性聚氨酯事業部亞太區負責人Lisa Ketelsen表示，非常開心能啟動新產線的運轉並發表新TPU系列Desmopan®UP，來滿足亞太甚至是全球市場對高功能車漆保護膜的需求成長。

台灣科思創總經理溫凱登博士表示：「這是繼2019年擴廠後，科思創再度加碼投資彰化廠，也顯示了科思創對台灣的重視。我們很開心看到台灣彰化廠除了是科思創的生物基TPU生產基地外，也提供車漆保護膜等級TPU，並出貨至全球市場。」台灣科思創彰化廠亦於今年三月取得GMP認證，進一步拓展產品應用範圍，可向全球供應符合GMP標準、滿足食品接觸和健康護理需求的TPU產品。

全球車漆保護膜市場預計至2030年將呈穩定成長，其中以亞太區市場規模最為巨大，中國大陸市場亦預期為該區域成長的主要動能。同時，北美及歐洲市場也呈現穩健增長態勢。

這類型材料市場升溫源自於消費者日漸重視汽車的外觀美感。TPU因其品質、表面質感及貼合度的表現，被廣泛認為是車漆保護膜功能性的指標材料，而科思創則是全球供應車漆保護膜原料TPU的大廠之一。