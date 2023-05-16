大家敲碗許久熟悉好味道新品終於來了　新東陽肉醬拌麵上市

新東陽在台深耕今年邁入第56年，一直致力於帶給消費者不同的美食體驗，從日常必備的小零食、肉乾到週末出遊或露營準備的香腸、糕點應有盡有，今年特別規劃「品味生活節」檔期，為大家分門別類生活每個不同時刻適合的商品，希望每個時刻都有新東陽陪伴您。除此之外，陪伴許多人長大的經典商品新東陽肉醬推出全新商品－肉醬拌麵，Ｑ彈的麵條搭配熟悉好味道，一上市就廣受好評。

新東陽多種經典商品是大家記憶中的美味，也陪伴著大家成長與日常，今年「品味生活節」檔期規劃不同的主題，貼心為大家分類及找尋每個生活時刻適合的商品。週間日常必備的下午茶及歡聚派對主題，安排各種糕點、零食、肉乾及茶包，其中包括炙燒小香腸，是簡做成一口香腸造型的即食肉乾，有經典的蜜汁口味及近期很夯的麻辣龍蝦風味，選用台灣國產完美肥瘦比例豬後腿肉，並使用優質膠原蛋白腸衣，香氣十足吃起來也很多汁。

週末為大家準備郊遊及露營主題，包括涮嘴好吃的麥記滷味、方便料理的調理包系列及輕食最佳夥伴鮪魚罐頭、肉鬆，週末輕鬆休憩時光都有新東陽陪伴左右。除此之外，新東陽推出肉醬全新商品－肉醬拌麵，新東陽原味肉醬及辣味肉醬一直都是熱賣商品，百搭的肉醬不管是拿來直接拌飯、麵或是拿來炒菜，都有大家喜愛、熟悉的好味道，之前許多人敲碗的肉醬加麵的組合終於推出，經典暢銷的新東陽肉醬及辣味肉醬搭配非油炸波浪型蒸煮麵，料理方式非常簡單，麵體熱水加熱2-3分鐘拆袋再拌入肉醬，即可享用美味肉醬拌麵，剛上市就好評如潮，在「品味生活節」檔期也推出期間特別優惠一包四入組只要189元（售價220元），檔期從5月１7日開始至6月11日，有興趣的朋友可以致電門市詢問或直接到門市採購唷。