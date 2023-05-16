彭博研究：中國大陸境內出遊人數完全恢復 但人均消費下降

彭博行業研究分析指出，中國大陸長途休閒旅遊需求回升，預計6月端午節假期國內的旅遊收入可能會比疫情前水平高3%。在剛剛過去的五一假期，大陸境內旅遊已完全復甦。但人均旅遊消費仍低於疫情前水準，代表消費者或轉向性價比較高的出遊。

為期五天的五一假期間，中國大陸境內出遊人數激增，表示休閒旅遊需求回升正推動長途旅遊加速復甦。數據顯示，國際航班數量恢復至疫情前水準的約40%。彭博行業研究預期，接下來為期三天的端午小長假期間，大陸境內的旅遊收入可能比疫情前高3%。

五一小長假期間，被壓抑的休閒旅遊需求得到釋放，推動鐵路及中國大陸境內航班旅客發送量超過疫情前水平。大陸境內航班旅客發送量恢復至 2019 年同期水平的104%，比航空公司的運力低11%，代表在旅客出行偏好轉向高鐵的情況下，航空公司高估了需求。彭博行業研究的情景分析顯示，航空公司期待已久的完全復甦可能會推遲到第 3季，屆時國際旅遊需求有望恢復至疫情前的63%。

如果人均旅遊消費仍然疲軟，大陸境內旅遊業的復甦之路或將較艱難。五一假期的人均旅遊消費為人民幣540元，比疫情前低10%。旅遊成本上漲和消費能力較弱的年輕遊客比例提高，這可能減緩旅遊支出的復甦。

中國大陸餐飲和飯店類股的12個月預期本益比目前分別為 27 倍和 16 倍，自 2019 年以來一直低於 36 倍和 20 倍的歷史平均。餐飲類股的估值已經反映外出就餐活動復甦，帶動同店銷售增長的預期，休閒和商務旅遊的恢復有望提高飯店的平均可出租客房收入。彭博行業研究認為，如果飯店能受益於商務旅遊恢復，市場對收益的普遍預期有望進一步上調。

中國大陸的航空客運量復甦應該依然維持雙速度模式，大陸境內客運量第1季數據已恢復至 2019 年的89%，但國際客運量復甦乏力，僅為 2019 年的12%。彭博行業研究預計，第2季中國大陸境內客運量將反彈至 2019 年的100%，2023 年全年平均復甦至101%。

年底前，中國大陸境內載客率或許仍不會達到疫情前水平，但今年內有望持續改善。大陸航線的國際客運需求仍面臨人力和運力恢復緩慢，高票價和簽證問題也影響需求。