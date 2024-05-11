蘋果iPad新品上市！WWDC再推 AI 手機搶市

蘋果近日於春季新品發表會上推出用於AI晶片的新款iPad，讓市場對於6月的WWDC 2024開發者大會有望推出的AI新手機引頸期盼，保德信指出，蘋果強調今年推出的iOS 18能結合更多AI人工智慧新功能，並實現邊緣AI運用，反映出不論是安卓或iOS陣營皆在積極投入AI智慧型手機市場。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，由於邊緣AI無須連線至雲端伺服器做運算，對於AI反應速度與隱私問題都能得到很好的改善，而蘋果在這次的新品發表會上，先由搭載AI功能的iPad打頭陣，接著6月的WWDC 2024將揭露更多AI大型語言模型相關開發細節，讓市場相當期待。

彭子芸分析，根據研調機構初估，2023年全球生成式AI智慧型手機市佔僅有4%，預期進入2024年，AI手機出貨量將翻倍成長至破億，整體市占率將上升至8%，而到了2027年有望高速成長至40%滲透率，且單年出貨量將提升至5億支以上，顯見AI手機商機將是下一波智慧型手機銷售的重中之重。