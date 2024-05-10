510地震／台積電：未達公司疏散標準 不預期對營運造成影響
外界關注510地震影響，台積（2330）公司今日回應提到，5月10日15時許台灣發生地震，均未達台積公司疏散標準，廠務及工安系統等皆正常，無人員受傷。
台積電回應全文如下：
5月10日15時許台灣發生地震，均未達台積公司疏散標準，廠務及工安系統等皆正常，無人員受傷，目前不預期對營運造成影響。
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