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510地震／台積電：未達公司疏散標準 不預期對營運造成影響

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影

外界關注510地震影響，台積（2330）公司今日回應提到，5月10日15時許台灣發生地震，均未達台積公司疏散標準，廠務及工安系統等皆正常，無人員受傷。

台積電回應全文如下：

5月10日15時許台灣發生地震，均未達台積公司疏散標準，廠務及工安系統等皆正常，無人員受傷，目前不預期對營運造成影響。

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台積電 地震 工安

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