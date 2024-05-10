華通受惠衛星產品首季轉旺 尖點第2季需求回溫

HDI大廠華通首季每股賺0.83元，為2000年以來同期次高，衛星產品強勁挹注淡季不淡；鑽針廠尖點第1季每股賺0.15元，看好第2季需求回溫，營運較第1季雙位數成長。

華通公告第1季財報，營收新台幣155.57億元，年增15.3%，毛利率14.13%，年減0.19個百分點，稅後純益9.93億元，年增177.5%，每股純益0.83元，為2000年以來同期次高；華通4月營收58.58億元，為歷年同期新高。

華通表示，首季為傳統淡季仍有不錯營收、獲利，主要是靠衛星通訊產品需求強勁，但消費性電子市場需求並沒有明顯回溫，影響第1季毛利率表現。

華通說明，除與既有客戶緊密聯繫爭取訂單外，並持續拓展Datacenter、車用電子等客戶，期望未來在各產業領域的PCB用板可以取得發展機會。

展望第2季，美系客戶近期發表一系列平板電腦新產品，法人認為，華通為蘋果公司主要供應商，對於訂單的取得可期待；低軌衛星（LEO）訂單需求穩定成長，為今年能見度最高的產品，華通目前為全球LEO用板的領導廠商，持續調整產能以滿足歐美客戶需求，樂觀看待2024年在衛星業務領域再創佳績。

華通也指出，泰國廠將於今年第2季完成廠房建設後陸續添置設備，期望可在第4季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，會優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估各廠區的生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域，進行適當的產區配置。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

尖點科技今天公告第1季財報，合併營收7.36億元，季減5.9%，年增19.4%；淨利歸屬於母公司業主0.21億元，季減42.3%，年增36.4%，每股盈餘新台幣0.15元。

尖點指出，第1季因部分客戶急單貢獻，營收較原先預期佳；毛利部分，受工作天數及部分鑽孔廠區稼動率仍低影響，整體毛利率較前一季度減少1.6個百分點，較去年同期增加1.4個百分點；營業利益因昆山子公司出售房產支付土地增值稅約1000萬元，季減69%，但年增252%。

展望第2季，尖點表示，客戶需求回溫中，營運預期較第1季出現雙位數成長；同時，第1季影響獲利負面因素趨緩下，預期獲利成長幅度可優於第1季，實際幅度視客戶拉貨動能而定。

尖點4月合併營收2.8億元，月增4%，年增47%，累計前4月營收10.16億元，年增26%。