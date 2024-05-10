成功搶進科技大廠 日月光人資副總透露面試五大提醒

該如何成功搶進科技大廠？全球第一大半導體封裝與測試製造大廠「日月光」高雄廠人資副總李叔霞在1111人力銀行徵才直播節目中建議正在準備面試的新鮮人，可以多練習「三不、一要、加舉例」，獨家透露面試五大提醒：

一、不要假會：不知道不要亂講。主考官提問有時不一定要得到正確答案，有時會透過問題了解求職者的因應態度。因此，不懂不要亂說，要誠實以對。

二、不要很會：不要過度吹噓自己能力、經驗，要據實以告。

三、不要不會說：現年輕人常用「可以、尚可」等簡短字句帶過。這樣回答無法讓人了解你的確切想法。因此要練習陳述完全的字句，精準表達看法。

四、要多練習面試情境：擬定面試QA，並寫下逐字稿幫助自己釐清想法。透過撰寫過程思考、修飾，然後背記起來，以防一時緊張口拙而壞了整場面試。

五、舉例自己三個成功／失敗、父母親影響的小故事：有時主考會要求者分享個人小故事，舉凡成功、失敗，或父母親的影響，以藉此更加了解求職者。這些故事都是獨一無二，專屬你個人，能突顯你的特質。因此，可以事前先預備好這些故事連結到QA，讓面試官看見你的獨特及誠意。

李叔霞勉勵新鮮人，有時面試失敗不一定是壞事，也許只是不適合，反而可以回頭思考過程中哪裡做得不夠好，做為下次改進的機會，這也是一種學習。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，為了協助企業找到對的人今（10）日中午12點半將邀請雲豹能源、精誠資訊，歡迎大家鎖定1111FB線上徵才直播。