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Google新AI手機開放預購

經濟日報／ 記者彭慧明陳昱翔林薏茹／台北報導

Google Pixel新AI手機Pixel 8a昨（8）日在台灣開放預購，5月14日正式上市。強調與先前Pixel 8／8 Pro搭載相同Google AI創新功能，包含AI助理Gemini、完美合照、畫圈搜尋等。新機較前幾代的輕旗艦機種價格貴，但提供長達七年的軟體更新，包含作業系統、功能推送與安全性更新服務。

Google強調，近年持續發展手機、穿戴裝置、家用智慧音箱等服務，帶旺台廠，新手機上市包括組裝廠仁寶與零組件業者等可望受惠。

此次推出曜石黑、陶瓷米與海灣藍三款顏色、128GB儲存空間選項，售價16,490元。新機透過Google商店、台灣大哥大門市或線上通路myfone購物、 PChome24h購物、momo購物網、蝦皮商城預購和銷售。

今年上半年三星旗艦S24以AI手機之姿獲得不錯銷售數字，砷化鎵代工廠穩懋、電聲元件廠美律等手機供應鏈受惠，智慧手機品牌廠陸續推出新品，出貨動能轉強。

穩懋日前在法說會指出，手機市場歷經庫存調整後，今年全年出貨量有望恢復成長，穩懋在高階機種的成長力道最強，也會跟著產業復甦而受惠。美律方面，由於美系手機大客戶預估第3季開啟新品備貨潮，預估第3季起會有大幅度成長。

Google新手機特色是全新相機系統與強大的AI照片功能。

AI Google 智慧手機

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