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蘋果 AI 晶片晶圓一哥助攻 市場預期採3奈米生產

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者尹慧中／綜合報導
外電報導，蘋果投入AI領域之際，也將打造AI自研晶片，並委由台積電代工。(路透)
外電報導，蘋果投入AI領域之際，也將打造AI自研晶片，並委由台積電代工。(路透)

外電報導，蘋果投入AI領域之際，也將打造AI自研晶片，並委由台積電（2330）代工。一般預料，台積電將以3奈米代工蘋果首款自研AI晶片，為台積電先進製程接單增添更多動能。

台積電一貫不評論單一客戶訊息，蘋果發言人也不願對相關報導置評，惟相關消息激勵台積電昨（7）日股價重返800元整數大關，當日最高價以800元收市，上漲14元，市值回升至20.75兆元，三大法人昨天聯手買超台積電1.6萬餘張，以外資買超1.61萬張手筆最大。台積電周二ADR早盤跌逾1%。

華爾街日報引述知情人士的說法指出，蘋果已在開發用於資料中心伺服器、能夠運作AI軟體的晶片，此舉可能會讓蘋果公司在AI軍備競賽中獲得關鍵優勢。

蘋果傳將投入自研AI晶片
蘋果傳將投入自研AI晶片

過去十年來，蘋果逐漸成為iPhone、iPad、Apple Watch和Mac電腦產品晶片設計的主要業者。根據知情人士說法，最新的資料中心伺服器蘋果晶片的計畫，在內部代號為「Project ACDC」（Apple Chips in Data Center的縮寫），將把蘋果公司的IC設計能力帶入該公司伺服器的運作。

ACDC計畫已經運作數年，目前不清楚何時將發表相關新晶片。惟蘋果已經承諾，會在6月全球開發者大會（ＷＷDC）上宣布許多新的AI產品和消息。

蘋果一直與晶片製造合作夥伴台積電設計和初步生產這些晶片，儘管現在還無法確定他們是否已經生產出最終的晶片。

幾位消息人士說，蘋果的伺服器晶片可能會聚焦於執行AI模型，也就是人工智慧的推論（inference）方面，而非聚焦於訓練AI模型。

數據顯示，台積電2022年全年最大客戶貢獻營收逾5,000億元，2023年營收貢獻絕對金額達5,465.5億元，續創新高，法人推估應該是蘋果，並預期今年相關營收貢獻絕對值將續增。


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