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半導體人才太缺！盧超群喊：「65歲不要退休」 留任至70歲也很好

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會「晶創台灣推動辦公室」7日揭牌，台灣人工智慧晶片聯盟會長、鈺創科技（5351）創辦董事長盧超群出席致詞時，向政府喊話「65歲不要退休」，人才對半導體產業太重要，美國已將退休年齡延至67歲，台灣應延後退休，用誘因引導方式延後退休，若能鼓勵留任至70歲也很好。

盧超群表示，疫情前國科會主委吳政忠親自造訪科技園區，台灣也於疫情前展開AI on chip計畫，比照美國方式打造一平台，企業每個月開會、有機會互動，成就很多計畫。2023年open AI來臨，如果沒有經過準備，台灣肯定措手不及。

盧超群也指出，台灣雖然有「五缺」但產業不怕，如台積電（2330）等企業一直以來都是窮則變，變則通；AI來臨是台灣大挑戰，想從水平分工變成垂直分工，例如微軟要自己做晶片、自己去推動，但他不怕，台灣永遠都是以小搏大，而晶創計畫推出，讓台灣前瞻十年站到關鍵地位。

他特別提到人才重要性，認為針對壯年、中年及青年都要提出人才政策。他說，「65歲不能退休」。現代人壽命很長，美國人已把退休受益從65歲拉到67歲，建議65歲的人可以拿健保、勞保，但留任到70歲，用引導的方式延後退休；他說，半導體人這麼缺，他很多朋友都不退，65歲後用誘導讓他們不能退。

針對最年輕族群，盧超群建議恢復兵役後擴大研發替代役，雖然只當一年，但一年也很長，何必不加入，將來就有專長，幫台灣做很多防範工作，或是培養半導體技能。至於現在正在工作的壯年，盧超群說，再想個辦法，當全世界錢來台灣投資，增資時讓員工認股，提升員工忠誠度，外商也能投資生產事業。

半導體 美國 退休

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