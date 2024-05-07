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鴻海持股174萬張 郭台銘半年身價漲1,280億

經濟日報／ 記者蕭君暉╱台北報導

鴻海（2317）昨（6）日股價收167.5元，大漲11.5元或7.37%，創下逾15年來新高，鴻海創辦人郭台銘身價同步水漲船高，若是郭台銘從去年鴻海股價低點以來一股未賣，半年來身價大漲1,280億元。

根據公開觀測站資料，郭台銘從去年10月以來一股未賣，持有鴻海股票張數來到174.21萬張，若以去年低點94元計算，當時市價為1,637.57億元，以昨天收盤價167.5元來計算，如今市價來到2,918.01億元，半年身價暴漲1,280.44億元。

此外，鴻海董事長劉揚偉目前持有鴻海656張，以昨天收盤價167.5元計算，市價來到1.09億元。

郭台銘去年宣布參選中華民國總統，對政壇投下震撼彈，不過，中國大陸稅務部門卻對鴻海集團旗下富士康進行稅務稽查，一度導致鴻海股價跌至94元，創下2021年1月以來新低。

隨著郭台銘宣布退選，中國大陸最後也僅對富士康的子公司「富聯科技」祭出新台幣8.8萬元罰款，讓鴻海受到兩岸政治衝擊影響告一段落，重回基本面。

鴻海在劉揚偉帶領下，持續進行轉型升級之路，不畏政治上的打壓，鴻海除了布局電動車，這一、兩年鴨子滑水，快速從傳統伺服器，轉向人工智慧（AI）伺服器，全面與輝達（NVIDIA）展開密切合作，並在今年的輝達新一代GB200 AI伺服器繳出佳績，鴻海搖身一變成為搭著AI飛天的大象。

鴻海

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