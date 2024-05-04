廣達高層5巨頭驚喜同框 「總廠長」也罕見現身

代工大廠廣達（2382）4日在集團林口總部召開36週年暨「家庭日」慶祝活動，現場除了湧現上萬名員工及眷屬同慶外，董事長林百里也特地現身致詞，與集團「大家庭」成員們一起慶祝廣達36歲生日快樂。而也有眼尖的朋友發現，除了董事長親自出席外，副董事長梁次震以及雲達總經理楊麒令、財務長楊俊烈、以及有「總廠長」之稱的執行副總黃健堂也都驚喜現身、罕見同框。

今年為廣達成立以來的第36週年，而副董事長梁次震不僅身為廣達副董事長兼總經理，同時也是廣達電腦的合夥創辦人之一，梁次震畢業於國立台灣大學物理學系，並在1988年攜手剛從金寶電子離開的林百里，白手起家、創立廣達這個電子代工帝國，而梁次震具有近40年的研發、製造與管理經驗，自從成立以來就是廣達重要的導航員之一。

梁次震憑藉自身的實力在業界擁有舉足輕重的地位，甚至年初還代表集團親自前往全球NB龍頭大廠搶單，可說是除董座林百里外，廣達最重要的大將，而集團如今也已成長至萬人規模，並且外界在市場上見到「廣達」兩字，就等於是看到一塊極具影響力的金字招牌，這也是梁次震對集團的一大貢獻。

此外，外界較為不熟悉的執行副總經理黃健堂，其實是廣達海外製造佈局的一大關鍵強將，並且也是董事長林百里口中的「總廠長」，他是廣達多年來能順利在海外設立多個製造據點的幕後最大功臣，目前黃健堂作為廣達下屬全資子公司達豐電腦的董事長，該公司位於上海市松江區，主營服務有生產筆記型電腦、伺服器、新能源汽車電子模組等，當初2000年在集團決定前進大陸市場時，他也毅然決然的搶進，在他的帶領下廣達中國製造總部很快就成立上海製造城(QSMC)。

而財務長楊俊烈作為廣達主要的財務大臣，也是集團最為核心的人物之一，事實上，作為一家上市大公司來說，財務操作絕對必不可少，以業界來說，包括鴻海集團命脈「錢媽」黃秋蓮財務長、英業達財務副總游進寶、以及仁寶財務長呂清雄等，都是公司運作上，最為關鍵的存在，而近年廣達旗下的業外收益、獲利表現不斷成長，這也讓楊俊烈扮演的角色，顯得更加重要。