廣達高層5巨頭驚喜同框 「總廠長」也罕見現身
代工大廠廣達（2382）4日在集團林口總部召開36週年暨「家庭日」慶祝活動，現場除了湧現上萬名員工及眷屬同慶外，董事長林百里也特地現身致詞，與集團「大家庭」成員們一起慶祝廣達36歲生日快樂。而也有眼尖的朋友發現，除了董事長親自出席外，副董事長梁次震以及雲達總經理楊麒令、財務長楊俊烈、以及有「總廠長」之稱的執行副總黃健堂也都驚喜現身、罕見同框。
今年為廣達成立以來的第36週年，而副董事長梁次震不僅身為廣達副董事長兼總經理，同時也是廣達電腦的合夥創辦人之一，梁次震畢業於國立台灣大學物理學系，並在1988年攜手剛從金寶電子離開的林百里，白手起家、創立廣達這個電子代工帝國，而梁次震具有近40年的研發、製造與管理經驗，自從成立以來就是廣達重要的導航員之一。
梁次震憑藉自身的實力在業界擁有舉足輕重的地位，甚至年初還代表集團親自前往全球NB龍頭大廠搶單，可說是除董座林百里外，廣達最重要的大將，而集團如今也已成長至萬人規模，並且外界在市場上見到「廣達」兩字，就等於是看到一塊極具影響力的金字招牌，這也是梁次震對集團的一大貢獻。
此外，外界較為不熟悉的執行副總經理黃健堂，其實是廣達海外製造佈局的一大關鍵強將，並且也是董事長林百里口中的「總廠長」，他是廣達多年來能順利在海外設立多個製造據點的幕後最大功臣，目前黃健堂作為廣達下屬全資子公司達豐電腦的董事長，該公司位於上海市松江區，主營服務有生產筆記型電腦、伺服器、新能源汽車電子模組等，當初2000年在集團決定前進大陸市場時，他也毅然決然的搶進，在他的帶領下廣達中國製造總部很快就成立上海製造城(QSMC)。
而財務長楊俊烈作為廣達主要的財務大臣，也是集團最為核心的人物之一，事實上，作為一家上市大公司來說，財務操作絕對必不可少，以業界來說，包括鴻海集團命脈「錢媽」黃秋蓮財務長、英業達財務副總游進寶、以及仁寶財務長呂清雄等，都是公司運作上，最為關鍵的存在，而近年廣達旗下的業外收益、獲利表現不斷成長，這也讓楊俊烈扮演的角色，顯得更加重要。
最後，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令則是市場近日較耳熟的一位長官，事實上廣達去年透過旗下雲達成功搶進AI市場，其中最大的功臣就是楊麒令，而雲達在他的帶領下，不斷啟動多項新合作，而與輝達啟動合作的契機，事實上可追溯至2015 年時的技術合作案。此外，楊麒令作為集團佈局AI伺服器領域的重要人物，去年也是由他擔任輝達創辦人「AI教父」黃仁勳在台北電腦展的主要接待，甚至還接過黃仁勳脫下的黑皮衣，因此被視作AI技術的傳承關鍵。
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