企業生日快樂／現觀科行動廣告業務 將邁入收割期

電信數據分析商現觀科（6906）2022年底上興櫃，今年1月轉上市，以AI深度學習大數據分析、洞察手機用戶移動行為，可說是「每一塊錢都是AI賺來的」，成為世界第三大電信業者巴帝（Bharti Airtel）、中東最大電信業者沙特電信（Saudi）、全球民營電信龍頭新加坡電信（Singtel）高度倚賴的夥伴。

董事長邱大剛表示，未來三至五年才是東南亞人口紅利國家5G布建成長期，將驅動行動網路優化定位平台業績成長，而行動廣告業務也將逐步進入收割期，樂看未來五年公司營運前景。以下為專訪紀要：

問：如何看待今年營運展望？

答：先前受疫情影響，部分東南亞5G電信業者訂單遞延，今年包括越南、印尼、泰國等國家5G頻譜都將陸續釋出，5G網路布建也會開始啟動，先前已簽約的訂單，今年將陸續貢獻營收。

目前已掌握全球多個大型電信客戶合約，客戶續約率近100%，且經常訂單營收占比高達70%至80%。隨著5G加速發展，可望帶動愈來愈多電信業者採用行動網路優化定位平台服務，協助優化基地台與網路品質，推升未來幾年營運持續成長。

隨著既有客戶維持穩定，加上新客戶加入，今年未履約在手訂單金額將再創新高，全年業績持續向上，並看旺未來五年營運成長動能。

問：海外市場營收占比超過九成，未來幾年營運主要成長動能來自哪些市場？

答：目前三大目標市場為沙烏地阿拉伯、印度及印尼。由於年輕人對新科技應用接受度高，加上東南亞多國仍在逐步布建5G網路階段，推升各國政府對網路擴建頻寬需求，未來三至五年才是這些人口紅利國家的5G需求高速成長期，會好好把握。

去年已取得全球第三大、印度第一大電信業者Bharti Airtel 5G網路布建合約，合約總金額約900萬美元，未來一至五年將依完工進度逐步認列營收，成為營運一大成長動能。

為爭取東南亞人口紅利商機，正與不少東南亞電信業者洽談訂單，其中印度市場方面，繼去年拿下Bharti Airtel訂單後，也與另一家印度前三大、用戶數約2億的電信業者洽談中。

另外，非洲市場、美國市場也是今年將著眼的市場，其中美國市場有些合作案進行中，由於美國政府有國安相關考量，未來合作可能採取授權模式，最快明年才會有相關營收挹注。

問：行動智慧廣告平台業務今年起是否將進入爆發期？

答：已與印尼第二大電信業者Ooredoo Indosat Hutchison攜手合作，該公司在印尼有近1億用戶，等於掌握當地超過三分之一人口的行動數據，且該電信業者隸屬中東電信集團Ooredoo，在集團資源共享下，等於取得拿下集團訂單的敲門磚。

Ooredoo相關業績將於下半年貢獻營收，也與其他電信業者陸續洽談訂單中，希望最快明年相關業務營運就能轉盈，未來朝切割成獨立公司的目標邁進。

問：如何看待低軌衛星商機？

答：低軌衛星是將地面上平面座標系轉為天空中的球體座標系，現觀科對於球體座標系的支援已開發完成，但目前低軌衛星還在布建階段，相關廠商也處於虧損狀態，待廠商營運體質轉佳，才有多餘資金用在網路優化。