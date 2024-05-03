小資族愛00919勝台積電 今年來零股交易人氣王出爐

零股交易量一直是小資族、存股族的重要指標，統計今(2024)年以來台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族投資人青睞，今年來零股交易日均量156萬股最具人氣，勝過台積電（2330）、鴻海（2317），成為台股最佳小資人氣王。進一步觀察前十大排行中，高股息ETF就占六席，更彰顯出台股高息ETF的存股價值持續受投資人喜愛。

財富管理達人表示，00919配息頻率採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，同時挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多小資族買盤持續挹注，近期00919股價也受大盤高檔震盪影響股價下降，存股族以及逢低進場加碼買進籌碼進場踴躍，因為可用更低的成本，加速累積張數，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可超前部署接下來即將發生的資金浪潮，透過精準卡位半導體或者是配置上述類股比重較高的ETF。

群益投信指出，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。操作策略可趁大盤漲多拉回時布局看好的成長型產業及類股並長線持有。