鴻海攻電動車再下一城 完成收購德國 ZF 集團旗下公司

鴻海（2317）昨（1）日公告，與德國采埃孚集團（ZF Group）完成乘用車底盤系統合資公司程序，鴻海以3.32億歐元（約新台幣116億元）收購采埃孚底盤模組公司（ZF Chassis Modules GmbH）50%股權及Class A特別股。新合資公司名為ZF Foxconn Chassis Modules，企業價值約10億歐元。鴻海此舉將業務範圍從車用電子擴展到動力底盤系統，加大在電動車的垂直整合能力。

德國ZF集團是全球前三大車用零組件一階（Tier 1）供應商，前三大客戶為賓士、BMW與Stellantis。鴻海有望藉此建立與德國傳統車廠的關係，以及新產品導入的機會。

鴻海攜手采埃孚（ZF）集團

鴻海與采埃孚是2023年7月24日簽署合資協定，並獲得相關監管機構批准，鴻海在今年4月30日完成收購程序。鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海的全球網路和供應鏈管理能力，將有效賦能雙方長遠的發展戰略。

劉揚偉強調，透過與ZF集團合作，業務範圍從車用電子擴展到動力底盤系統，加大鴻海垂直整合服務能力，讓鴻海保持穩定品質的同時，取得更有競爭力的成本，也增加與傳統車廠更多合作的可能性，未來會持續與ZF集團攜手，在運輸和移動領域探索更多合作機會。

采埃孚集團執行長柯皓哲表示，采埃孚和鴻海在合資公司中優勢互補，將各自獨有的優勢，如工程能力、靈活性、經驗技術和客戶導向等融合一起，確保在當前成長領域的領先地位，並為進入未來市場鋪平道路。將和鴻海攜手，精準滿足市場新舊客戶的多元化需求，同時將更多創新技術成果應用於量產車型。

該合資公司將由兩位采埃孚經驗豐富的高階主管帶領，Eike Dorff擔任執行長一職，財務長則由Urs Rienhoff 擔任。



延伸閱讀

​鴻海多路進擊 都有進展