快訊

貴婦奈奈吸金潛逃案！「男友名醫父」黃立雄夫妻涉詐明早押解回台

哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

鴻海攻電動車再下一城 完成收購德國 ZF 集團旗下公司

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北報導
鴻海。（美聯社）
鴻海。（美聯社）

鴻海（2317）昨（1）日公告，與德國采埃孚集團（ZF Group）完成乘用車底盤系統合資公司程序，鴻海以3.32億歐元（約新台幣116億元）收購采埃孚底盤模組公司（ZF Chassis Modules GmbH）50%股權及Class A特別股。新合資公司名為ZF Foxconn Chassis Modules，企業價值約10億歐元。鴻海此舉將業務範圍從車用電子擴展到動力底盤系統，加大在電動車的垂直整合能力。

德國ZF集團是全球前三大車用零組件一階（Tier 1）供應商，前三大客戶為賓士、BMW與Stellantis。鴻海有望藉此建立與德國傳統車廠的關係，以及新產品導入的機會。

鴻海攜手采埃孚（ZF）集團
鴻海攜手采埃孚（ZF）集團

鴻海與采埃孚是2023年7月24日簽署合資協定，並獲得相關監管機構批准，鴻海在今年4月30日完成收購程序。鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海的全球網路和供應鏈管理能力，將有效賦能雙方長遠的發展戰略。

劉揚偉強調，透過與ZF集團合作，業務範圍從車用電子擴展到動力底盤系統，加大鴻海垂直整合服務能力，讓鴻海保持穩定品質的同時，取得更有競爭力的成本，也增加與傳統車廠更多合作的可能性，未來會持續與ZF集團攜手，在運輸和移動領域探索更多合作機會。

采埃孚集團執行長柯皓哲表示，采埃孚和鴻海在合資公司中優勢互補，將各自獨有的優勢，如工程能力、靈活性、經驗技術和客戶導向等融合一起，確保在當前成長領域的領先地位，並為進入未來市場鋪平道路。將和鴻海攜手，精準滿足市場新舊客戶的多元化需求，同時將更多創新技術成果應用於量產車型。

該合資公司將由兩位采埃孚經驗豐富的高階主管帶領，Eike Dorff擔任執行長一職，財務長則由Urs Rienhoff 擔任。


延伸閱讀

​鴻海多路進擊 都有進展

德國 車用電子 鴻海

延伸閱讀

鴻海：今年營運將優於去年 董座劉揚偉看好AI帶動需求

鴻海「輪值CEO」上路…為何制度不明、劉揚偉也要推？背後恐和郭台銘有關

鴻海董事長劉揚偉：地緣風險 戰爭腳步變近了

對新任經濟部長的建議 鴻海董座劉揚偉這麼樣說

相關新聞

美超微、超微同聲示警 AI 鏈缺料三台廠即刻救援

美超微（Super Micro）執行長梁見後、超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（1）日同聲示警AI鏈仍有缺料壓力，業界研判應...

超微攻 AI PC 宏碁、仁寶吃補

AI應用是目前業界熱門焦點，不只用於雲端資料中心，也逐漸導入到邊緣運算如手機與PC等領域。超微（AMD）積極進攻AI P...

輝達新 AI 晶片遲到 台鏈緊張

瑞銀表示，輝達（NVIDIA）採用Blackwell架構的新AI晶片，可能要等到12月才會開始出貨，比市場原先預期的10...

中華電要買6,000輛電動車 將助產業鏈建構智慧化規格

中華電信董事會通過將逐年採購6,000輛工程用電動車，市場估算金額約60億元，除加速邁向EV100（全球交通載具電動化倡...

中華電信拚5G專網 揪團打國際盃

電信龍頭中華電信深耕通訊及智慧解決方案標準與規格，包含ORAN、IOWN、工程電動車等，除壯大自己影響力，更要帶團跨向國...

鴻海攻電動車再下一城 完成收購德國 ZF 集團旗下公司

鴻海昨（1）日公告，與德國采埃孚集團（ZF Group）完成乘用車底盤系統合資公司程序，鴻海以3.32億歐元（約新台幣1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。