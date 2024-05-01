台灣大強打多元獨門方案 推升 5G 用戶成長
台灣大哥大（3045）近年積極「好速成双」、「OP 響樂生活」、「mo 幣多」、「Disney+」等多元獨門方案，台灣大指出，申辦業務表現亮眼，持續推升5G用戶成長。
台灣大指出，搭配獨門方案「好速成双」，讓用戶室內、室外一起飆速，持續推升5G及300Mbps以上高頻寬銷售，5G好速成双申辦量年增1.3倍，帶動好速成双中5G總用戶數成長近四成。
台灣大指出，「OP響樂生活」整合網路、內容、設備、服務，一站式升級娛樂體驗，其中，「OP影音劇院」套裝總銷量已突破3.8萬組，目前年成長超過三成；「OP遊戲玩家」套裝總銷量突破2萬組；而甫於2023年底推出的「OP智慧家庭」套裝銷量首月即突破千組，預估2024年銷售正成長。
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