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彭博：台積電3奈米出貨 今年拚增兩倍

經濟日報／ 國際中心、記者尹慧中／綜合報導
彭博分析師預期，台積電3奈米製程業績有望從下半年開始加速成長，今年出貨量可望大增兩倍，明年再翻倍。（路透）
彭博分析師預期，台積電3奈米製程業績有望從下半年開始加速成長，今年出貨量可望大增兩倍，明年再翻倍。（路透）

彭博分析師預期，台積電（2330）3奈米製程業績有望從下半年開始加速成長，今年出貨量可望大增兩倍，明年再翻倍，主要受惠輝達、超微及英特爾等主要客戶晶片升級潮，此外，來自蘋果的訂單也可能增加。

台積電正持續擴充3奈米家族成員，在日前舉辦的北美技術論壇中提到，去年是3奈米技術進入量產的第一年，今年邁入第二年，並推出較N3製程性能顯著增強的N3E製程，而且不會止步於此，也將推出密度性能更高的N3P製程，以及鎖定高性能運算的N3X製程。

彭博分析師指出，台積電的N3製程是目前投產的最先進節點，雖然第1季的3奈米製程銷售季減32%，但第3季起有望強勁復甦，從而實現今年3奈米製程收入成長目標。利多除了包括即將到來的個人運算設備晶片（從手機到桌上型電腦）的升級浪潮，還包括輝達等公司設計的高效人工智慧（AI）處理器漸受關注。

在庫存調整後，高通和聯發科將分別對下一代行動處理器進行技術升級，來自蘋果的訂單也將增加，因為蘋果可能在所有新款iPhone和iPad採用3奈米處理器。英特爾可能用台積電3奈米製程生產即將推出的Arrow Lake和Lunar Lake個人電腦處理器，將進一步提高台積電今、明年3奈米製程出貨。

台積電 奈米 處理器

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